Netflix купил Warner Bros за 83 млрд: что это значит для украинцев

Netflix совершил одну из самых громких сделок в истории индустрии. Стриминговый сервис приобрел киностудию Warner Bros, в активе которой франшизы "Гарри Поттер", фильмы "DC", "Властелин Колец" и другие.

Netflix купил Warner Bros: что известно

В распоряжение компании попадут студийные и стриминговые активы Warner Bros. Discovery, в частности киностудия Warner и бренд HBO/HBO Max. Сделка оценивается в 82,7 млрд долларов (примерно 83 млрд). Это одно из крупнейших слияний в истории Голливуда, которое может кардинально изменить рынок развлечений.

Официально окончательное закрытие сделки состоится в 2026 году, когда Warner Bros. поделится на две компании. Netflix приобретет "студийную" половину, а телеканалы вроде CNN отойдут к новой Discovery Global. Все формальные процедуры, включая регуляторные проверки в США и других странах, должны быть завершены до финального закрытия.

"Объединив невероятную библиотеку шоу и фильмов Warner Bros - от вечной классики вроде Casablanca и Citizen Kane до современных хитов, как "Гарри Поттер" и "Друзья" - с нашими проектами, формирующими культуру, как "Stranger Things", "KPop Demon Hunters" и "Squid Game", мы сможем делать это еще лучше. Вместе мы дадим зрителям больше того, что они любят, и поможем определить следующий век сторителлинга", - сказал Тед Сарандос, со-гендиректор Netflix.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Что это означает для зрителей в мире и украинцев

После слияния Netflix получит доступ к огромной библиотеке Warner с сотней культовых фильмов и сериалов. Контент HBO Max также может войти в каталог, что значительно расширит его библиотеку.

Официально не известно, приведет ли объединение двух гигантов к изменениям стоимости тарифов для пользователей. Но эксперты не исключают, что слияние способно повлиять на ценообразование в будущем.

Пока неясно, будет ли HBO оставаться самостоятельным игроком на рынке.

Напомним, только в октябре этого года HBO Max впервые заработал в Украине. В компании также обещали инвестировать в развитие украинского дубляжа и субтитров.