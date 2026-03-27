"Нескоро буде вдома". Кондратюк розкрив деталі служби сина в ЗСУ

Що розповів Кондратюк про службу сина в ЗСУ

За словами батька, Сергій пішов до війська добровольцем ще у 2023 році.

"Для нас це була несподіванка", - зізнався Ігор.

Спершу хлопець планував потрапити до знайомого у мінометний підрозділ, який тоді перебував під Куп’янськом, але його раптово направили на навчання до Великої Британії. Після цього розподілили до 46-ї ДШВ.

"Виявляється, це була учебка британських штурмових військ. Йому дуже сподобалася. І, звичайно, командування всіх людей, які були там, послали в дестантно-штурмові війська. Кого в 46-ту, кого - в іншу бригаду", - розповів він.

Ігор Кондратюк про сина в ЗСУ (скриншот)

Втім, через проблеми з зором Сергія знову перенаправили. Нині він продовжує службу і навіть готується до підвищення.

"Служить, бурчить, бо армія - це трошки не його. Востаннє був вдома у вересні. І зараз його збираються зробити начальником відділення підрозділу. Я думаю, що він нескоро буде вдома", - розповів Кондратюк.

Щодо морального стану, то спочатку вони з сином мамі не говорити. Згодом все ж усе стало відомо. Батьки підтримали хлопця.

"Я його розумію. До нього через рік прийшло таке переконання, що він має служити. Нічого не зробиш. Це його рішення", - поділився він.



Нагадаємо, у Кондратюка також є син Данило, який працює і допомагає ЗСУ, та донька Поліна. Вона навчалася в США на інженера космічних систем.

Раніше продюсер також висловився про конфлікт з Козловським. Він зізнався, чи пробачив колишнього підопічного, зокрема за слова про синів.