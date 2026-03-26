Кондратюк поставив крапку в історії з Козловським: пробачив чи ні?

21:22 26.03.2026 Чт
3 хв
Продюсер чесно зізнався, як ставиться до колишнього підопічного після його вибачень
aimg Сюзанна Аль Маріді
Ігор Кондратюк та Віталій Козловський (колаж: РБК-Україна)

Продюсер Ігор Кондратюк прокоментував багаторічний конфлікт з колишнім підопічним Віталієм Козловським. Він чесно зізнався, як ставиться до артиста після його вибачень та сплати боргу.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю продюсера Марічці Падалко.

Чи пробачив Кондратюк Козловського

Продюсер чітко дав зрозуміти, що більше не хочет говорити про співака, з яким багато років судився.

"Це абсолютно в юридичній площині історія, яка варта фрази з мого боку, що життя не варто витрачати на невдячних людей. Але це абсолютно юридична площина, яку він закрив і все, і я про нього забув", - зазначив він.

Він також прокоментував, як ставиться до вибачень Віталія щодо слів про про його синів.

"Він багато інформації про мене поширював неправильно на початку, тому що він думав, що він правовласник пісень, що він може робити. Не про це мова", - сказав він.

Водночас продюсер вкотре наголосив, що йому байдуже на долю колишнього підопічного.

"Чи вибачив я Козловського? Я забув про нього. Це є вибачення чи ні? Ну, мені байдуже існує Козловський чи ні. Життя занадто коротке, щоб його витрачати на невдячних людей", - додав він.


Що казав Козловський про дітей Кондратюка

Колись він заявив, що якби його сини служили, то він, можливо, міг би краще зрозуміти його. В той період, коли із військової зарплати співака виокремлювали частину для сплати заборгованості перед продюсером.

Згодом в розмові з Падалко він приніс вибачення за ці слова, адже дізнався, що старший син Кондратюка Сергій долучився до ЗСУ як доброволець.

"Я цього не знав. Я знаю, що таке батьківське серце і як ти переживаєш за свою дитину. Тому я бажаю, щоб син ваш, Ігоре, повернувся живим, цілим, здоровим і щасливим. Щоб він ще прожив довге та щасливе життя. І я взагалі хочу, щоб усі діти, усі сини, усі дочки нашої країни повернулися", - сказав тоді він.

Кондратюк поставив крапку в історії з Козловським: пробачив чи ні?Козловський про Кондратюка (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Деталі конфлікту

Козловський розірвав співпрацю з продюсером у 2012 році. За умовами договору, всі права на його пісні залишалися за Кондратюком.

Втім, артист продовжив виконувати деякі хіти, що призвело до судових тяганин через порушення авторських прав.

Віталій програ суди і тривалий час не міг повністю закрити борг. У 2023 році продюсер заявляв, що сума становить десь 1,5 мільйона гривень.

Частину цих коштів автоматично знімали з зарплати Козловського під час служби у ЗСУ.

Остаточно історія завершилася 6 травня 2025 року. Тоді Кондратюк повідомив, що всі борги погашено, а права на пісні повернулися до співака.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
