Непереможений Кроуфорд: чемпіон у п'яти дивізіонах завершує кар'єру в боксі
Непереможений чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд заявив про завершення професійної кар'єри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт боксера у соцмережі Instagram.
Рішення після історичної перемоги
Кроуфорд оголосив про відхід зі спорту через три місяці після гучної перемоги над Саулем "Канело" Альваресом. Бій відбувся у Лас-Вегасі, де американець здобув титул у другій середній вазі одноголосним рішенням суддів.
Цей успіх дозволив Кроуфорду вписати своє ім'я в історію боксу, адже він став першим абсолютним чемпіоном світу у трьох різних дивізіонах в епоху чотирьох поясів.
Слова чемпіона про завершення шляху
Пояснюючи своє рішення, Кроуфорд наголосив, що йде на власних умовах.
"Я завершую кар'єру не тому, що закінчив битися, а тому, що виграв інший тип бою. Той, де ти йдеш на своїх умовах", - цитує боксера The Guardian.
Згодом він, що цей момент неминучий для кожного спортсмена.
"Кожен боєць знає, що цей момент настане, просто ми ніколи не знаємо, коли. Я все життя ганявся не за поясами, не за грошима і не за заголовками, а за відчуттям, коли світ сумнівається в тобі, а ти знову і знову доводиш протилежне", - зазначив Кроуфорд.
Також боксер підкреслив, що його шлях у спорті був тісно пов'язаний із родиною та власним корінням.
"Я боровся за свою сім'ю, за своє місто і за того хлопця, у якого колись були лише мрія і рукавички. Я віддавав цьому спорту кожен подих", - додав він.
"Піду великим, якому вже нічого доводити", - підписав Теренс публікацію у соцмережі Х.
Walking away as a great with nothing else left to prove. #CrawfordERA #1P4P #3xUndisputed #5DivisionChampion #4xLinealChampion #BWAAFighterOfTheYear #2xEspyAwardWinnerhttps://t.co/GwK3TYnIz6 pic.twitter.com/4DElhAJXIg— Terence Crawford (@terencecrawford) December 16, 2025
Статус чемпіона і ситуація з поясами
Кроуфорд завершив кар'єру з ідеальним рекордом - 42 перемоги, з яких 31 нокаутом. На момент оголошення він володів титулами WBA, IBF та WBO у другій середній вазі.
Поясу WBC американець був позбавлений у грудні через суперечку щодо сплати санкційних зборів після бою з Альваресом.
Протягом усієї кар'єри жоден суддя не віддав перемогу його супернику – всі поєдинки Кроуфорд вигравав одноголосно або достроково.
Кар'єра Теренса Кроуфорда
38-річний боксер дебютував на професійному рингу у 2008 році. Перший чемпіонський титул - пояс WBO у легкій вазі – він здобув у 2014 році, перемігши Рікі Бернса.
Загалом Кроуфорд виграв 18 титулів у п'яти вагових категоріях. За роки виступів він перемагав таких відомих суперників, як Брейдіс Прескотт, Юріоркіс Гамбоа, Амір Хан, Віктор Постол, Шон Портер, Еррол Спенс та Келл Брук.
Останнім акордом кар'єри став бій 14 вересня проти Канело Альвареса, після якого Кроуфорд заявив, що ухвалить рішення про майбутнє після консультацій із командою.
Тепер це рішення офіційно оголошене - легендарний боксер залишає ринг непереможеним.
