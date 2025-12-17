Непобежденный Кроуфорд: чемпион в пяти дивизионах завершает карьеру в боксе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт боксера в соцсети Instagram .

Решение после исторической победы

Кроуфорд объявил об уходе из спорта через три месяца после громкой победы над Саулем "Канело" Альваресом. Бой состоялся в Лас-Вегасе, где американец завоевал титул во втором среднем весе единогласным решением судей.

Этот успех позволил Кроуфорду вписать свое имя в историю бокса, ведь он стал первым абсолютным чемпионом мира в трех разных дивизионах в эпоху четырех поясов.

Слова чемпиона о завершении пути

Объясняя свое решение, Кроуфорд отметил, что уходит на собственных условиях.

"Я завершаю карьеру не потому, что закончил драться, а потому, что выиграл другой тип боя. Тот, где ты уходишь на своих условиях", - цитирует боксера The Guardian.

Впоследствии он, что этот момент неизбежен для каждого спортсмена.

"Каждый боец знает, что этот момент наступит, просто мы никогда не знаем, когда. Я всю жизнь гонялся не за поясами, не за деньгами и не за заголовками, а за ощущением, когда мир сомневается в тебе, а ты снова и снова доказываешь обратное", - отметил Кроуфорд.

Также боксер подчеркнул, что его путь в спорте был тесно связан с семьей и собственными корнями.

"Я боролся за свою семью, за свой город и за того парня, у которого когда-то были только мечта и перчатки. Я отдавал этому спорту каждый вздох", - добавил он.

"Уйду великим, которому уже нечего доказывать", - подписал Теренс публикацию в соцсети Х.