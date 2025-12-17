ua en ru
Непобежденный Кроуфорд: чемпион в пяти дивизионах завершает карьеру в боксе

Среда 17 декабря 2025 10:48
UA EN RU
Непобежденный Кроуфорд: чемпион в пяти дивизионах завершает карьеру в боксе Теренс Кроуфорд (фото: instagram.com/tbudcrawford)
Автор: Екатерина Урсатий

Непобежденный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт боксера в соцсети Instagram.

Решение после исторической победы

Кроуфорд объявил об уходе из спорта через три месяца после громкой победы над Саулем "Канело" Альваресом. Бой состоялся в Лас-Вегасе, где американец завоевал титул во втором среднем весе единогласным решением судей.

Этот успех позволил Кроуфорду вписать свое имя в историю бокса, ведь он стал первым абсолютным чемпионом мира в трех разных дивизионах в эпоху четырех поясов.

Слова чемпиона о завершении пути

Объясняя свое решение, Кроуфорд отметил, что уходит на собственных условиях.

"Я завершаю карьеру не потому, что закончил драться, а потому, что выиграл другой тип боя. Тот, где ты уходишь на своих условиях", - цитирует боксера The Guardian.

Впоследствии он, что этот момент неизбежен для каждого спортсмена.

"Каждый боец знает, что этот момент наступит, просто мы никогда не знаем, когда. Я всю жизнь гонялся не за поясами, не за деньгами и не за заголовками, а за ощущением, когда мир сомневается в тебе, а ты снова и снова доказываешь обратное", - отметил Кроуфорд.

Также боксер подчеркнул, что его путь в спорте был тесно связан с семьей и собственными корнями.

"Я боролся за свою семью, за свой город и за того парня, у которого когда-то были только мечта и перчатки. Я отдавал этому спорту каждый вздох", - добавил он.

"Уйду великим, которому уже нечего доказывать", - подписал Теренс публикацию в соцсети Х.

Статус чемпиона и ситуация с поясами

Кроуфорд завершил карьеру с идеальным рекордом - 42 победы, из которых 31 нокаутом. На момент объявления он владел титулами WBA, IBF и WBO во втором среднем весе.

Пояса WBC американец был лишен в декабре из-за спора по уплате санкционных сборов после боя с Альваресом.

На протяжении всей карьеры ни один судья не отдал победу его сопернику - все поединки Кроуфорд выигрывал единогласно или досрочно.

Карьера Теренса Кроуфорда

38-летний боксер дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Первый чемпионский титул - пояс WBO в легком весе - он получил в 2014 году, победив Рики Бернса.

Всего Кроуфорд выиграл 18 титулов в пяти весовых категориях. За годы выступлений он побеждал таких известных соперников, как Брейдис Прескотт, Юриоркис Гамбоа, Амир Хан, Виктор Постол, Шон Портер, Эррол Спенс и Келл Брук.

Последним аккордом карьеры стал бой 14 сентября против Канело Альвареса, после которого Кроуфорд заявил, что примет решение о будущем после консультаций с командой.

Теперь это решение официально объявлено - легендарный боксер покидает ринг непобежденным.

Ранее мы сообщали, что Александр Усик считает Кроуфорда лучшим боксером мира, независимо от весовой категории.

Также читайте, как команда Усика работает с Энтони Джошуа перед боем с Джейком Полом.

