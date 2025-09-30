Дружина Білоножка розкрила, як породичалася з Лободою: "Дуже її любимо"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки "Суспільному Культура".

Зі слів Світлани, Лобода є хрещеною мамою її онуки. Артистка каже, що вони мають теплі родинні стосунки.

Водночас вона визнала, що критично ставиться до виконання російськомовного репертуару, але, за її словами, Лобода робить це на прохання публіки і здебільшого в приватному форматі, коли йдеться про особливі замовлення.

"Ми дуже любимо Світлану Лободу, вона хрещена моєї онуки. Вона чудова, унікальна людина. Вона такої доброї душі... Не знаю, хто ще такий може бути, як Світлана. Коли співає рідною мовою, каже, що це йде на ура. В неї більшість репертуару такого, а якась російська пісня іноді й проскочить, бо вже просять і виплачують за це гонорар", - розповіла вдова Віталія Білоножка.

"Але це буває на якесь особисте запрошення, це не догма. А скільки вона допомагала, а люди чогось... Хоча я не звертаю на це уваги. Мої діти кажуть мені, що то спеціальні ботоферми пишуть якісь негідні речі. Хай займуться собою", - додала вона.

Також знаменитість згадала, що ставила подібні запитання й іншим артистам, які не відмовляються від російськомовних пісень навіть у воєнний час.

"Звісно, негативно, але вони їдуть за кордон, а там нашої мови взагалі не знають. А російську всі знають. А якщо ти приїхав і тобі замовляють… От вони й виконують. Я не виправдовую, а просто пояснюю. Бо спілкувалася й запитувала: "Навіщо ти так?", - каже вона.

Де зараз Світлана Лобода

Після анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році артистка продовжувала виступати в Росії та брати участь у приватних заходах, що викликало хвилю обурення серед українських активістів і регулярні акції протесту на її концертах в Україні.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Лобода покинула Росію та повністю припинила там гастролі.

Вона публічно засудила війну, однак так і не назвала Росію країною-агресором, а також не припинила виконувати свої російськомовні хіти.

Водночас співачка почала активно підтримувати Україну: значну частину доходів від своєї діяльності вона спрямовує на допомогу постраждалим від війни та благодійні ініціативи.

Нині виконавиця мешкає у Латвії, де проживає разом зі своєю родиною.