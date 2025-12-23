"Немає нічого неможливого": менеджер Усика зробив заяву про Джейка Пола

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ready to Fight .

"Можна зробити шоу, але не обдурити бокс"

За словами Лапіна, невдалий досвід Пола в поєдинку проти Ентоні Джошуа вкотре підтвердив: бокс – це не шоу і не розвага, а багаторічний шлях, який вимагає повної самовіддачі. Цей спорт потребує системності, дисципліни та уваги до тисяч дрібних деталей.

"Бокс не прощає помилок. Для багатьох спортсменів це справа всього життя: сотні аматорських боїв, десятки поєдинків на професійному рівні, роки, а іноді й десятиліття роботи. Неможливо просто зайти в цей спорт і перескочити шлях, який ти не пройшов", - зазначив він.

"Можна зробити шоу. Можна погратися в бокс. Можна називати себе ким завгодно. Але якщо ти справді хочеш вийти на серйозний рівень і боротися за вершину, самообман стає небезпечним", - підкреслив менеджер.

Потенціал Джейка Пола

Водночас Лапін визнав, що Пол має певні боксерські якості.

"Якщо говорити чесно, якби Джейк прийшов у бокс раніше, він міг би досягти справді серйозного рівня. Я бачу хороші рефлекси, координацію та непогані ментальні здібності. У боксі немає нічого неможливого. І в нього ще є час спробувати здійснити свою мрію", - сказав Лапін.

Бій із Джошуа: наслідки

Нагадаємо, у поєдинку проти Джошуа Пол зазнав поразки нокаутом у шостому раунді. Після бою стало відомо, що американець потрапив до лікарні, де переніс операційне втручання. У нього виявили перелом щелепи у двох місцях.

Додамо, що до цього поєдинку Джошуа готувався разом із командою Усика.