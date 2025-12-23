"Немає нічого неможливого": менеджер Усика зробив заяву про Джейка Пола
Генеральний директор команди Олександра Усика Сергій Лапін висловився щодо боксерського рівня відомого шоумена та бійця Джейка Пола, оцінивши його перспективи серед професіоналів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ready to Fight.
"Можна зробити шоу, але не обдурити бокс"
За словами Лапіна, невдалий досвід Пола в поєдинку проти Ентоні Джошуа вкотре підтвердив: бокс – це не шоу і не розвага, а багаторічний шлях, який вимагає повної самовіддачі. Цей спорт потребує системності, дисципліни та уваги до тисяч дрібних деталей.
"Бокс не прощає помилок. Для багатьох спортсменів це справа всього життя: сотні аматорських боїв, десятки поєдинків на професійному рівні, роки, а іноді й десятиліття роботи. Неможливо просто зайти в цей спорт і перескочити шлях, який ти не пройшов", - зазначив він.
"Можна зробити шоу. Можна погратися в бокс. Можна називати себе ким завгодно. Але якщо ти справді хочеш вийти на серйозний рівень і боротися за вершину, самообман стає небезпечним", - підкреслив менеджер.
Потенціал Джейка Пола
Водночас Лапін визнав, що Пол має певні боксерські якості.
"Якщо говорити чесно, якби Джейк прийшов у бокс раніше, він міг би досягти справді серйозного рівня. Я бачу хороші рефлекси, координацію та непогані ментальні здібності. У боксі немає нічого неможливого. І в нього ще є час спробувати здійснити свою мрію", - сказав Лапін.
Бій із Джошуа: наслідки
Нагадаємо, у поєдинку проти Джошуа Пол зазнав поразки нокаутом у шостому раунді. Після бою стало відомо, що американець потрапив до лікарні, де переніс операційне втручання. У нього виявили перелом щелепи у двох місцях.
Додамо, що до цього поєдинку Джошуа готувався разом із командою Усика.
