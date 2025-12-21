Джейк Пол попри жахливі травми кинув виклик іншому ексчемпіону світу: фото з лікарняної палати

Після поєдинку з Ентоні Джошуа, в якому Джейк Пол зазнав поразки нокаутом у шостому раунді, американський боксер-ютубер потрапив до лікарні, де переніс операційне втручання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram Пола .

Що відомо про травми Пола

Джейк вийшов на зв'язок із лікарняної палати та через соцмережі повідомив про стан свого здоров'я:

"Дякую всім за любов і підтримку. Операція пройшла добре. Перелом щелепи в двох місцях. По дві титанові пластини з кожного боку. Деякі зуби довелося видалити. Відчуваю сильний біль та скутість. Протягом семи днів – лише рідка їжа", - написав він.

Джейк Пол у лікарні (фото: instagram.com/jakepaul)

Виклик легенді

Попри серйозну травму, Пол не втрачає почуття гумору. Він пожартував, що вже за десять днів готовий вийти в ринг проти ще одного екс-чемпіона світу – мексиканця Сауля "Канело" Альвареса.

"Дайте мені Канело через 10 днів", - кинув виклик Пол.

Поразка від Джошуа стала другою в кар'єрі американця (фото: instagram.com/jakepaul)

Як поразка вплинула на статистику

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 20 грудня, в американському Маямі відбувся поєдинок між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі британцем Ентоні Джошуа та американцем Джейком Полом. Бій завершився нокаутом в шостому раунді після того як Пол втретє впав від ударів суперника.

Поразка від Джошуа стала для 28-річного Пола лише другою у професійному боксі. Вперше шоумен програв у лютому 2023 року Томмі Ф'юрі, молодшому зведеному брату ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Також Джейк здобув 12 перемог (7 – нокаутом).