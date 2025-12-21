ua en ru
Нд, 21 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Джейк Пол попри жахливі травми кинув виклик іншому ексчемпіону світу: фото з лікарняної палати

Неділя 21 грудня 2025 11:07
UA EN RU
Джейк Пол попри жахливі травми кинув виклик іншому ексчемпіону світу: фото з лікарняної палати Фото: Пол потрапив у лікарню після програшу Джошуа (instagram.com/jakepaul)
Автор: Андрій Костенко

Після поєдинку з Ентоні Джошуа, в якому Джейк Пол зазнав поразки нокаутом у шостому раунді, американський боксер-ютубер потрапив до лікарні, де переніс операційне втручання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram Пола.

Що відомо про травми Пола

Джейк вийшов на зв'язок із лікарняної палати та через соцмережі повідомив про стан свого здоров'я:

"Дякую всім за любов і підтримку. Операція пройшла добре. Перелом щелепи в двох місцях. По дві титанові пластини з кожного боку. Деякі зуби довелося видалити. Відчуваю сильний біль та скутість. Протягом семи днів – лише рідка їжа", - написав він.

Джейк Пол попри жахливі травми кинув виклик іншому ексчемпіону світу: фото з лікарняної палати

Джейк Пол попри жахливі травми кинув виклик іншому ексчемпіону світу: фото з лікарняної палати

Джейк Пол у лікарні (фото: instagram.com/jakepaul)

Виклик легенді

Попри серйозну травму, Пол не втрачає почуття гумору. Він пожартував, що вже за десять днів готовий вийти в ринг проти ще одного екс-чемпіона світу – мексиканця Сауля "Канело" Альвареса.

"Дайте мені Канело через 10 днів", - кинув виклик Пол.

Джейк Пол попри жахливі травми кинув виклик іншому ексчемпіону світу: фото з лікарняної палати

Поразка від Джошуа стала другою в кар'єрі американця (фото: instagram.com/jakepaul)

Як поразка вплинула на статистику

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 20 грудня, в американському Маямі відбувся поєдинок між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі британцем Ентоні Джошуа та американцем Джейком Полом. Бій завершився нокаутом в шостому раунді після того як Пол втретє впав від ударів суперника.

Поразка від Джошуа стала для 28-річного Пола лише другою у професійному боксі. Вперше шоумен програв у лютому 2023 року Томмі Ф'юрі, молодшому зведеному брату ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Також Джейк здобув 12 перемог (7 – нокаутом).

Раніше ми повідомили, що Джошуа публічно викликав на бій Ф'юрі після перемоги над Полом.

Також дізнайтеся, хто купив за мільйон доларів чемпіонський пояс Усика.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ентоні Джошуа Бокс
Новини
Росія вночі запустила по Україні майже 100 дронів: скільки збила ППО
Росія вночі запустила по Україні майже 100 дронів: скільки збила ППО
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ