"Не зрозуміли, чого вони хочуть": Вайлдер звинуватив команду Усика у зриві мегабою

Екс-чемпіон WBC Деонтей Вайлдер відкрито розповів про зрив поєдинку з Олександром Усиком та що саме завадило командам дійти згоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю боксера порталу Brunch Boxing.
Вайлдер (44-4-1, 43 КО) заявив, що переговори зайшли в глухий кут через повну відсутність конкретики з боку представників Усика. За словами американця, він так і не отримав чітких відповідей на базові організаційні питання.
"На жаль, у нас не вийшло зробити це у встановлені терміни. Ми намагалися зрозуміти, чого вони хочуть, де і коли планують провести бій. Але у них не було повної пропрацьованої картини, лише загальне бажання. Я вже віковий боєць і не можу просто сидіти й чекати, як молоді. Годинник цокає, на рахунку кожна секунда", - наголосив 40-річний Вайлдер.
Менеджер боксера Шеллі Фінкель підтвердив слова підопічного, додавши, що команда українця не запропонувала нічого, крім ідеї самого поєдинку, без жодних фінансових чи логістичних гарантій.
Через затяжні та безрезультатні перемовини з українською стороною, Вайлдер вирішив не втрачати ігровий тонус. Він підписав контракт на поєдинок з іншим ветераном – 42-річним британцем Дереком Чісорою (36-13, 23 КО). Схватка відбудеться вже цієї суботи, 4 квітня, у Лондоні. Цікаво, що для обох боксерів це буде 50-й бій у кар'єрі.
Щодо Усика, він проведе добровільний захист титулу WBC 23 травня у єгипетській Гізі. Суперником стане "король кікбоксингу" – нідерландець Ріко Верховен.
