"Не витримувала": акторка Пустовіт розповіла про стосунки з коханим-військовим на відстані

Українська акторка театру і кіно Анастасія Пустовіт, яка здобула широку популярність завдяки ролі в телехіті "Перші ластівки", розповіла, як їй вдається зберігати стосунки з коханим, який із початку повномасштабного вторгнення став на захист України.

Зі слів Анастасії, вони з коханим вже чотири роки фактично живуть на відстані.

"Ну, це дуже складно. Я намагаюсь по можливості, якщо є там трошечки часу, десь якось приїхати хоча б на день, на два. Якщо виходить на більше, я приїжджаю на більше. Як тільки в мене немає ні проєктів, ні вистав, я одразу їду туди до нього. Тобто туди ближче до прифронтової зони. Та і живу з ним по можливості скільки можу. Він так само", - поділилася Пустовіт.

Акторка наголосила, що попри любов до професії, у її житті пріоритетом залишаються стосунки.

"Я дуже люблю свою роботу. Я все, але типу для мене це на першому місці стосунки все одно. Ти маєш обирати людину. Насправді це отак, якщо задуматися, та ну немає ж ніякої гарантії, нічого. Нема, ну нічого", - зізналася зірка "Тихої нави".

Анастасія Пустовіт (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)

За словами акторки, за ці роки вони не мали звичних для більшості пар спільних моментів - свят, побутових клопотів чи переїздів.

"Чотири роки ми живемо порізнь по факту. У нас дуже мало спільних якихось… Та люди за чотири роки проходять там переїзди, якісь ще штуки, спільні свята, підготовка до свят, всьо. Нічого всього цього не проходило. І я не витримую, і я не витримувала, і потім знову витримувала, і потім знову не витримувала. І такі качелі були... Дуже складно. Дуже", - відверто розповіла вона.

Водночас артистка переконана: головне у таких стосунках - постійний діалог і відсутність засудження.

Анастасія Пустовіт (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)

"Ну, найголовніше - це говорити про все. І мені дуже пощастило з чоловіком, який здатен говорити і слухати. Бува різні ж ситуації бувають в житті, але, напевно, діалог - це єдине, що дасть можливість далі продовжувати", - зазначила Пустовіт.

Вона також підкреслила, що коханий - перша людина, якій вона розповідає про все, що відбувається в її житті.

"Все, що зі мною не трапилося, перша людина, яка дізнається про все, що відбувається в моєму житті, це він найперший, а потім вже там батьки і все. Але це найперша людина про якісь мої перемоги, про неперемоги, про якісь кризові ситуації, про якісь мої злості. Я про все йому кажу і він мені, я сподіваюсь, теж каже про це", - сказала акторка.