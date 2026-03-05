ua en ru
"Не осознает себя украинцем". Харчишин раскрыл правду о скандальном певце

16:15 05.03.2026 Чт
2 мин
Музыкант разочаровался в позиции коллеги, который родом из Кривого Рога.
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Не осознает себя украинцем". Харчишин раскрыл правду о скандальном певце Ярослав Малый и Валерий Харчишин (коллаж: РБК-Украина)

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин прокомментировал сотрудничество с группой "Токио" в 2008 году. Артист в свое время общался с солистом коллектива Ярославом Малым, который родом из Кривого Рога, но выбрал молчаливую позицию после начала полномасштабного вторжения.

Об этом музыкант рассказал в интервью РБК-Украина.

Что сказал Харчишин о группе "Токио" и его солисте

Что сказал Харчишин о группе "Токио" и его солисте

Как известно, Малый (также известный как Мачете) поддерживал Революцию Достоинства и критиковал пропаганду РФ, но уже через несколько лет продолжил работать в стране-агрессоре. В 2023-м он также анонсировал концерты в России.

Харчишин вспомнил свое сотрудничество с музыкантом. По его словам, тогда он производил впечатление талантливого человека.

"Он всегда пел на русском, но сам другой национальности. Я не хочу о нем говорить, но это действительно талантливый чувак, который, пожалуй, единственный, пел песню "Конец света", и она ему очень нравилась", - поделился Валерий.

Сейчас он считает его негодяем. Харчишин предполагает, что Ярослав объясняет свою позицию "пацифизмом", "верой" или просто "не осознает себя украинцем".

"Он приезжал несколько раз сюда, мы постоянно встречались. Мы даже увиделись на Майдане. Он был на Майдане, и он искренне переживал", - отметил Харчишин.

По крайней мере именно так музыканту тогда казалось.

"Потом понял, что главное - это его комфорт. Это его выбор. Я не знаю, как он себе это объясняет", - добавил он.


Каким было сотрудничество "Другої Ріки" с "Токио"

Украинская рок-группа записала с российским коллективом совместную песню под названием "Догоним! Доженемо!". Сингл вышел 23 октября и получил двуязычную версию - украинскую и русскую, которая впоследствии вошла в сборник THE BEST 1999-2009.

Еще больше интересного:

Как Харчишин ошеломил сменой образа ради 15 миллионов для ГУР

Что Харчишин говорил о Соколовой и конце их романа.

