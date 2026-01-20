"Не хочу миритися". Бруклін Бекхем зробив шокуючу заяву про конфлікт з батьками

Так, у серії stories Бруклін звинуватив батьків у тотальному контролі протягом усього життя та заявив, що вони нібито роками створювали для публіки "ідеальну" картинку, яка не відповідала реальності.

"Роками я мовчав, намагаючись тримати це в таємниці. Однак мої батьки та їхня команда продовжували звертатися до преси, не залишивши мені іншого вибору, окрім як виступити й сказати правду. Я не хочу миритися зі своєю сім’єю. Мене більше не контролюють, і я вперше відстоюю свої права", - написав хлопець.

Він також підкреслив, що з дитинства батьки, за його словами, уважно стежили за тим, як їхня сім’я виглядала у медіа - від соцмереж до публічних виходів.

Родина Бекхемів (фото: Getty Images)

"Соціальні мережі, сімейні заходи та нещирі стосунки стали невід’ємною частиною мого життя. Нещодавно я побачив, на що вони готові піти, щоб створити фальшивий образ, поширюючи неправдиві історії та підтримуючи фасад "міцної сім’ї". Але я впевнений, що правда завжди спливає назовні", - заявив старший син родини Бекхемів.

Окремо Бруклін натякнув, що напруга лише посилилася після того, як він одружився з акторкою Ніколою Пельтц.

За словами Бекхема, батьки неодноразово намагалися впливати на їхні стосунки, зокрема й під час підготовки до весілля.

"Моя мама втрутилася в наш перший танець із дружиною, який мав стати кульмінацією вечора. Коли Марк Ентоні перед більш ніж 500 гостями запросив мене на сцену для танцю з Ніколою, замість цього вона вийшла на танцпол зі мною. Вона абсолютно недоречно танцювала зі мною на очах у всіх. Я ніколи в житті не почувався настільки незручно і принижено", - розповів старший син екс-футболіста.

Бруклін Бекхем з коханою (фото: Getty Images)

Він додав, що саме через такі ситуації вони з Ніколою вирішили провести другу церемонію - вже без його батьків.

"Ми захотіли повторити наші клятви, щоб у нас залишилися нові спогади про день нашого весілля, які принесуть нам радість і щастя, а не тривогу й збентеження", - пояснив екс-модель.

Також Бруклін заявив, що Нікола регулярно стикалася з неповагою з боку його сім’ї, попри всі їхні спроби налагодити стосунки.

"Моя дружина постійно зазнавала неповажного ставлення з боку моєї сім’ї, як би ми не намагалися згуртуватися. Моя мама неодноразово запрошувала в наше життя жінок із мого минулого, явно з метою викликати в нас обох дискомфорт", - наголосив спадкоємець Бекхемів.

Хлопець також прокоментував звинувачення на свою адресу через пропуск ювілею Девіда та заявив, що навіть під час поїздки до Лондона ситуація була напруженою.

Бруклін Бекхем з батьками (фото: Getty Images)

"Ми поїхали до Лондона на день народження мого батька, і цілий тиждень нам відмовляли, поки ми чекали в номері готелю, намагаючись організувати час із ним. Він відмовлявся від усіх наших спроб, окрім великої вечірки зі 100 гостями й камерами на кожному кроці. Коли він нарешті погодився побачитися зі мною, це було за умови, що Нікола не буде запрошена. Це було як ляпас", - зізнався Бруклін.

Наприкінці він знову повернувся до теми "показової ідеальної сім’ї" та заявив, що для батьків, на його думку, публічний образ важливіший за реальні родинні стосунки.

"Любов у нашій сім’ї вимірюється кількістю публікацій у соціальних мережах або тим, наскільки швидко ми кидаємо всі справи, щоб сфотографуватися разом. Ми роками з’являлися на заходах для преси, щоб показати “ідеальну сім’ю”, але коли моя дружина попросила маму допомогти у порятунку собак під час пожеж у Лос-Анджелесі, вона відмовила", - обурився старший син Бекхемів.

Бруклін Бекхем з батьками (фото: Getty Images)

Окремо він відповів на закиди, ніби його контролює дружина, і наголосив, що саме батьківський тиск впливав на його психологічний стан багато років.

"Твердження про те, що моя дружина контролює мене, абсолютно неправдиве. Більшу частину свого життя я перебував під контролем моїх батьків. Я виріс із непереборною тривожністю. Вперше в житті, після того як я віддалився від сім’ї, ця тривожність зникла. Щоранку я прокидаюся з вдячністю за обране мною життя та відчув спокій і полегшення. Ми з дружиною не хочемо життя, сформованого іміджем, пресою чи маніпуляціями. Усе, чого ми хочемо, - це мир, усамітнення та щастя для нас і нашої майбутньої сім’ї", - підсумував Бруклін.

Бруклін Бекхем вперше прокоментував конфлікт з родиною (скріншот)

Нагадаємо, Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц одружилися у 2022 році.

Останнім часом у медіа дедалі частіше з’являються повідомлення про напругу в родині Бекхемів, зокрема через те, що пара почала пропускати сімейні події та майже не контактує з родичами.