НБА такого ще не бачила: Леброн Джеймс і його син Бронні створили унікальний момент в історії ліги (відео)

11:19 28.03.2026 Сб
2 хв
Баскетбольна родина відзначилася ігровим епізодом, якого раніше ніколи не фіксували в офіційних протоколах
aimg Андрій Костенко
Леброн та Бронні Джеймси (фото: Getty Images)

Черговий ігровий день регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації став знаковим. Лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разом зі своїм сином Бронні змогли реалізувати на майданчику унікальну комбінацію, що стала абсолютним рекордом за весь час існування ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Читайте також: Шульга набрав перші очки в НБА та вписав ім'я в історію "Селтікс": унікальне досягнення українця

Від батька до сина

Історичний момент стався у середині другої чверті поєдинку проти "Бруклін Нетс", який завершився перемогою каліфорнійців із рахунком 116:99. Леброн Джеймс знайшов сина точною передачею, після чого Бронні ефектно обманув суперника фейковим пасом і реалізував триочковий кидок.

Ця ігрова взаємодія стала першою в історії НБА результативною передачею від батька до сина. Попри те, що родичі вже виходили на паркет разом у минулому сезоні, саме цей асист офіційно закріпив їхню статистичну спадкоємність у лізі.

За підсумками зустрічі 41-річний Леброн набрав 14 очок, зробив 6 підбирань та віддав 8 передач. Для Бронні – історичні три бали стали єдиними в матчі.

Леброн і Бронні Джеймси: що відомо

Леброн Джеймс – 41-річна легенда світового баскетболу, чотириразовий чемпіон НБА та володар аналогічної кількості нагород найціннішому гравцеві сезону та фіналів плей-офф. Форвард "Лейкерс" неодноразово наголошував, що мріє зіграти в одній команді зі своїми синами. Проте нещодавно заявив: рішення про завершення кар'єри не залежатиме від того, чи встигне він вийти на паркет із молодшим сином Брайсом.

Бронні Джеймс – 21-річний захисник, який приєднався до "Лос-Анджелеса" у сезоні–2024/25. До переходу в професійну лігу він виступав за команду Університету Південної Каліфорнії, після чого був обраний "Лейкерс" на драфті. У своєму другому сезоні в НБА Бронні вже провів 33 гри, переважно виходячи на майданчик у так званий "сміттєвий час".

Нагадаємо, що минулого сезону дует уже вписав свої імена в історію, ставши першим тандемом "батько – син", який одночасно зіграв за одну команду в офіційному поєдинку НБА.

Раніше стало відомо, що НБА отримає дві нові команди та перекроїть межі конференцій.

Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
