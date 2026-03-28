НБА такого еще не видела: Леброн Джеймс и его сын Бронни создали уникальный момент в истории лиги (видео)

11:19 28.03.2026
Баскетбольная семья отметилась игровым эпизодом, который ранее никогда не фиксировали в официальных протоколах
Андрей Костенко
Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации стал знаковым. Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вместе со своим сыном Бронни смогли реализовать на площадке уникальную комбинацию, ставшую абсолютным рекордом за все время существования лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

От отца к сыну

Исторический момент произошел в середине второй четверти поединка против "Бруклин Нетс", который завершился победой калифорнийцев со счетом 116:99. Леброн Джеймс нашел сына точной передачей, после чего Бронни эффектно обманул соперника фейковым пасом и реализовал трехочковый бросок.

Это игровое взаимодействие стало первой в истории НБА результативной передачей от отца к сыну. Несмотря на то, что родственники уже выходили на паркет вместе в прошлом сезоне, именно этот ассист официально закрепил их статистическую преемственность в лиге.

По итогам встречи 41-летний Леброн набрал 14 очков, сделал 6 подборов и отдал 8 передач. Для Бронни - исторические три балла стали единственными в матче.

Леброн и Бронни Джеймсы: что известно

Леброн Джеймс - 41-летняя легенда мирового баскетбола, четырехкратный чемпион НБА и обладатель аналогичного количества наград самому ценному игроку сезона и финалов плей-офф. Форвард "Лейкерс" неоднократно подчеркивал, что мечтает сыграть в одной команде со своими сыновьями. Однако недавно заявил: решение о завершении карьеры не будет зависеть от того, успеет ли он выйти на паркет с младшим сыном Брайсом.

Бронни Джеймс - 21-летний защитник, который присоединился к "Лос-Анджелесу" в сезоне-2024/25. До перехода в профессиональную лигу он выступал за команду Университета Южной Калифорнии, после чего был выбран "Лейкерс" на драфте. В своем втором сезоне в НБА Бронни уже провел 33 игры, преимущественно выходя на площадку в так называемое "мусорное время".

Напомним, что в прошлом сезоне дуэт уже вписал свои имена в историю, став первым тандемом "отец - сын", который одновременно сыграл за одну команду в официальном поединке НБА.

Ранее стало известно, что НБА получит две новые команды и перекроит границы конференций.

