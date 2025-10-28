ua en ru
НБА: Михайлюк яскраво доклався до перемоги "Юти" та неймовірного рекорду одноклубника (відео)

Вівторок 28 жовтня 2025 09:55
НБА: Михайлюк яскраво доклався до перемоги "Юти" та неймовірного рекорду одноклубника (відео) Фото: Святослав Михайлюк (x.com/utahjazz)
Автор: Андрій Костенко

Захисник збірної України Святослав Михайлюк знову потішив уболівальників у чемпіонаті НБА. Баскетболіст став одним із ключових гравців у переможному матчі "Юти Джаз" проти "Фінікс Санз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Результативний матч українця

Команди влаштували неймовірну рубку, яка завершилась в напруженому овертаймі – 138:134.

Михайлюк вийшов у стартовій п'ятірці та провів на паркеті майже 37 хвилин. За цей час він набрав 11 очок, зробив 3 підбирання і віддав 3 передачі. Влучними виявилися половина його кидків із гри – 4 з 8-ми. Зокрема, оборонець реалізував 2 з 5-ти триочкових та єдиний штрафний кидок. Він став четвертим за результативністю у своїй команді.

Окрім результативних дій в атаці, Михайлюк відзначився і в обороні – оформив 4 перехоплення, допустивши лише одну втрату. За підсумками зустрічі його показник "плюс-мінус" склав +28, що стало одним із найкращих результатів у складі команди.

Герой вечора – Маркканен

Найрезультативнішим гравцем матчу став партнер Михайлюка Лаурі Маркканен. Фінський центровий набрав 51 очко та зробив 14 підбирань, встановивши особистий рекорд у регулярному чемпіонаті НБА.

НБА: Михайлюк яскраво доклався до перемоги &quot;Юти&quot; та неймовірного рекорду одноклубника (відео)

"Юта" останнім часом демонструє впевнену форму – у чотирьох останніх матчах команда зазнала лише однієї поразки. Наступний поєдинок команда проведе у ніч на четвер, 30 жовтня, проти "Портленд Трейл Блейзерс".

Раніше ми писали, що Олексій Лень, який не знайшов команди в НБА, може стати одноклубником Луніна.

Також читайте про арешти зірок НБА, які працювали на мафію.

Баскетбол НБА
