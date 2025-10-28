ua en ru
НБА: Михайлюк ярко приложился к победе "Юты" и невероятному рекорду одноклубника (видео)

Вторник 28 октября 2025 09:55
НБА: Михайлюк ярко приложился к победе "Юты" и невероятному рекорду одноклубника (видео) Фото: Святослав Михайлюк (x.com/utahjazz)
Автор: Андрей Костенко

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк снова порадовал болельщиков в чемпионате НБА. Баскетболист стал одним из ключевых игроков в победном матче "Юты Джаз" против "Финикс Санз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Результативный матч украинца

Команды устроили невероятную рубку, которая завершилась в напряженном овертайме - 138:134.

Михайлюк вышел в стартовой пятерке и провел на паркете почти 37 минут. За это время он набрал 11 очков, сделал 3 подбора и отдал 3 передачи. Точными оказались половина его бросков с игры - четыре из восьми. В частности, защитник реализовал два из пяти трехочковых и единственный штрафной бросок. Он стал четвертым по результативности в своей команде.

Кроме результативных действий в атаке, Михайлюк отличился и в обороне - оформил 4 перехвата, допустив лишь одну потерю. По итогам встречи его показатель "плюс-минус" составил +28, что стало одним из лучших результатов в составе команды.

Герой вечера - Маркканен

Самым результативным игроком матча стал партнер Михайлюка Лаури Маркканен. Финский центровой набрал 51 очко и сделал 14 подборов, установив личный рекорд в регулярном чемпионате НБА.

НБА: Михайлюк ярко приложился к победе &quot;Юты&quot; и невероятному рекорду одноклубника (видео)

"Юта" в последнее время демонстрирует уверенную форму - в четырех последних матчах команда потерпела лишь одно поражение. Следующий поединок команда проведет в ночь на четверг, 30 октября, против "Портленд Трейл Блейзерс".

Ранее мы писали, что Алексей Лень, который не нашел команды в НБА, может стать одноклубником Лунина.

Также читайте об арестах звезд НБА, которые работали на мафию.

