Названо наступного суперника Дюбуа після божевільної перемоги над Вордлі

"Найкращий бій у хевівейті"

Бій у Манчестері між Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) перетворився на справжню "рубку", де доля переможця змінювалася щохвилини.

Дюбуа двічі опинявся на настилі рингу на початку зустрічі. І коли здавалося, що Вордлі близький до тріумфу, Даніель продемонстрував неймовірну витривалість, перехопив ініціативу та буквально забив суперника до зупинки бою.

Бос компанії Queensberry Френк Воррен назвав це протистояння найкращим поєдинком у суперважкій вазі, який він коли-небудь організовував.

Хто наступний: контрактний нюанс

Одразу після завершення шоу Воррен розсекретив плани на перший захист пояса Дюбуа. За словами промоутера, найімовірнішим сценарієм є негайний реванш.

"Мужики показали в рингу все – і хоробрі серця, і бетонні підборіддя. Це був "офігенний махач". У контракті прописаний пункт про реванш. Почекаємо, поки вляжеться пил, а потім подивимося. Фабіо нікуди не дінеться, він повернеться", - заявив Воррен.

Що це означає для дивізіону

Дюбуа підтвердив статус: Перемога над таким небезпечним суперником робить Даніеля одним із найбільш грізних опонентів для лідерів ваги.

Шанс для Вордлі: Попри поразку, Фабіо зберіг репутацію безстрашного бійця, що гарантує йому ще один великий шанс.

Отже команди боксерів готуються до переговорів, а вболівальники очікують офіційної дати повторної битви.