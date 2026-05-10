Назван следующий соперник Дюбуа после сумасшедшей победы над Уордли

"Лучший бой в хевивейте"

Бой в Манчестере между Даниэлем Дюбуа (23-3, 22 КО) и Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) превратился в настоящую "рубку", где судьба победителя менялась ежеминутно.

Дюбуа дважды оказывался на настиле ринга в начале встречи. И когда казалось, что Уордли близок к триумфу, Даниэль продемонстрировал невероятную выносливость, перехватил инициативу и буквально забил соперника до остановки боя.

Босс компании Queensberry Фрэнк Уоррен назвал это противостояние лучшим поединком в супертяжелом весе, который он когда-либо организовывал.

Кто следующий: контрактный нюанс

Сразу после завершения шоу Уоррен рассекретил планы на первую защиту пояса Дюбуа. По словам промоутера, наиболее вероятным сценарием является немедленный реванш.

"Мужики показали в ринге все - и храбрые сердца, и бетонные подбородки. Это был "офигенный махач". В контракте прописан пункт о реванше. Подождем, пока уляжется пыль, а потом посмотрим. Фабио никуда не денется, он вернется", - заявил Уоррен.

Что это значит для дивизиона

Дюбуа подтвердил статус: Победа над таким опасным соперником делает Даниэля одним из самых грозных оппонентов для лидеров веса.

Шанс для Уордли: Несмотря на поражение, Фабио сохранил репутацию бесстрашного бойца, что гарантирует ему еще один большой шанс.

Итак, команды боксеров готовятся к переговорам, а болельщики ожидают официальной даты повторной битвы.