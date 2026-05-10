Назван следующий соперник Дюбуа после сумасшедшей победы над Уордли

Драматический поединок в супертяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли за титул WBO оправдал надежды болельщиков. Несмотря на два нокдауна, Дюбуа сумел переломить ход боя и нокаутировать оппонента. Промоутер Фрэнк Уоррен уже сделал первое заявление относительно будущего соперника чемпиона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.
Бой в Манчестере между Даниэлем Дюбуа (23-3, 22 КО) и Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) превратился в настоящую "рубку", где судьба победителя менялась ежеминутно.
Дюбуа дважды оказывался на настиле ринга в начале встречи. И когда казалось, что Уордли близок к триумфу, Даниэль продемонстрировал невероятную выносливость, перехватил инициативу и буквально забил соперника до остановки боя.
Босс компании Queensberry Фрэнк Уоррен назвал это противостояние лучшим поединком в супертяжелом весе, который он когда-либо организовывал.
Сразу после завершения шоу Уоррен рассекретил планы на первую защиту пояса Дюбуа. По словам промоутера, наиболее вероятным сценарием является немедленный реванш.
"Мужики показали в ринге все - и храбрые сердца, и бетонные подбородки. Это был "офигенный махач". В контракте прописан пункт о реванше. Подождем, пока уляжется пыль, а потом посмотрим. Фабио никуда не денется, он вернется", - заявил Уоррен.
Дюбуа подтвердил статус: Победа над таким опасным соперником делает Даниэля одним из самых грозных оппонентов для лидеров веса.
Шанс для Уордли: Несмотря на поражение, Фабио сохранил репутацию бесстрашного бойца, что гарантирует ему еще один большой шанс.
Итак, команды боксеров готовятся к переговорам, а болельщики ожидают официальной даты повторной битвы.
Ранее три ведущие модели ИИ дали прогноз на бой Усик - Верховен возле египетских пирамид.