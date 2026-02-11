Назар Задніпровський жорстко звернувся до акторів-путіністів: "Бажаю безсонних ночей"

Український актор Назар Задніпровський заявив, що після початку повномасштабної війни припинив будь-яке спілкування з колегами з РФ і звернувся до них із жорстким посланням.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артиста Дмитру Гордону.
За словами актора, він не бачить жодного сенсу підтримувати стосунки з тими, хто мовчки чи відкрито підтримує агресію проти України.
"Я їм бажаю, щоб до них прийшло те саме. Хай не від України, хай внутрішньо. Я дуже хочу, щоб у них почався розвал. Вони заслужили, війна повинна повернутися, війна завжди повертається туди, де її породили", - сказав артист.
Він також зізнався, що нині навіть не намагається сформулювати власне ставлення до росіян, адже прагне повністю викреслити їх зі свого життя.
"Я їм бажаю повітряних тривог, безсонних ночей. Усе те, що українцям довелося пережити, українським дітям, і бажаю, щоб ваші діти це пережили. Те, що моя доця пережила. Коли чує тривогу - її трясе. За рік війни гірше із зором у неї стало. От я, дорогі колеги російські, якщо чуєте - я бажаю цього вашим дітям... І вашим будинкам, і вашим рідним. Просто відчуйте те саме", - наголосив Задніпровський.
Артист підкреслив, що його позиція продиктована особистим досвідом і пережитим його родиною під час війни.
