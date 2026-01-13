ua en ru
Назад у 2016-й: зірки підхопили вірусний флешмоб і показали себе 10 років тому

Вівторок 13 січня 2026 14:15
Назад у 2016-й: зірки підхопили вірусний флешмоб і показали себе 10 років тому
Автор: Іванна Пашкевич

У соцмережах завірусився флешмоб із архівними фото з 2016 року. Українські зірки теж підхопили тренд і показали, якими були десять років тому, а також поділилися теплими спогадами про той період.

РБК-Україна зібрало найяскравіші публікації знаменитостей, які вже встигли долучитися до ностальгійного челенджу.

Оля Полякова

Співачка Оля Полякова опублікувала фото з 2016 року та зізналася, що той період був для неї особливо насиченим і змінював її в різні моменти по-різному.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Аліна Шаманська

Ведуча та блогерка Аліна Шаманська назвала 2016 рік своїм "праймом". Вона згадала, що тоді в її житті було більше легкості та сил: батьки були поруч, вона почувалася впевнено у своїй формі, активно розвивала кар’єру на телебаченні та запускала власні проєкти.

Також Шаманська розповіла, що саме в той період працювала одразу на кількох роботах, почала заробляти більше й здійснила одну зі своїх важливих мрій - поїхала до Лос-Анджелеса.

За її словами, тоді вона ще не була блогеркою, а лише мріяла про це, і майже не змінювала зовнішність.

Аліна Шаманська (фото: instagram.com/shamankaa)

Христина Решетнік

Дружина телеведучиого Гріши Решетніка Христина також приєдналася до флешмобу і зізналася, що пошуки фото з 2016 року стали для неї окремою "мандрівкою" у пам’яті.

Вона звернула увагу, що більшість кадрів десятирічної давнини пов’язані з материнством, адже у той період їхня родина чекала на поповнення.

"Всі шукають фото десятирічної давнини і я пішла шукати. Переглядала і розумію, що в будь-який період часу я була або вагітна, або годуючи мама.10 років тому ми чекали на нашого другого Дімусю, виховували маленького Іванка, не знали, як то бути багатодітними батьками, часи були такі тоді безтурботні" - написала блогерка.

Христина Решетнік з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Маша Кондратенко

Співачка Маша Кондратенко також показала архівні фото й із гумором уявила, як би виглядав її профіль у соцмережах, якби за нею стежили ще у 2016-2017 роках.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Олександра Кучеренко

Спортивна журналістка й модель Олександра Кучеренко підхопила тренд і нагадала, що у 2016 році їй було 18 років.

Вона поділилася спогадами про перші кроки в професії, навчання, роботу на телебаченні, участь у конкурсах та подорожі.

Окремо Кучеренко зазначила, що хотіла б частіше друкувати фотографії та зберігати їх у фотоальбомах, аби спогади не губилися.

Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Катерина Усик

Катерина Усик у своєму дописі зробила акцент на тому, як швидко минає час і як сильно змінилося життя за останні десять років.

Вона згадала, що у 2016 році остаточно переїхала жити до Києва, а її старша донька тоді пішла у перший клас.

Також вона зазначила, що після третіх пологів поступово повертала себе у форму.

Окрім особистих спогадів, вона додала й роздуми про те, що події останніх років змінили відчуття минулого і зробили його зовсім іншим у пам’яті.

Катерина Усик з родиною (фото: instagram.com/usyk_kate)

Читайте РБК-Україна в Google News
