Відомий український співак влаштувався працювати вчителем у школі: що він викладає

Вівторок 06 січня 2026 14:57
Відомий український співак влаштувався працювати вчителем у школі: що він викладає BRYKULETS (фото: instagram.com/brykulets)
Автор: Іванна Пашкевич

Український музикант BRYKULETS (справжнє ім’я - Іван Іщенко) зізнався, що викладає у школі та допомагає підліткам опановувати написання пісень і роботу з текстами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар виконаця для проєкту "ТУР зірками".

BRYKULETS розповів, що має педагогічну освіту й свідомо обрав роботу з дітьми.

Наразі він працює з учнями середніх і старших класів - восьмого, дев’ятого, десятого та одинадцятого.

За словами артиста, спілкування з підлітками для нього є джерелом натхнення, адже вони мислять сміливо та відкрито.

"Діти завжди приносять щось нове, від них можна надихатися. Вони "свіжі", вони нормальні, вони ненормальні, вони нічого не бояться. І я хочу, щоб вони нічого не боялися", - поділився виконавець.

Відомий український співак влаштувався працювати вчителем у школі: що він викладаєBRYKULETS (фото: instagram.com/brykulets)

Іван наголошує, що не будує класичних жорстких рамок у взаємодії з учнями й не дотримується формальної субординації.

Він радше намагається бути з ними "на одному рівні" та дає свободу вибору - працювати чи ні.

"Я їм просто кажу, що робити, а далі вони вже або роблять, або не роблять це. І раджу не брехати, а жити цікаве життя. Нічого не вигадувати в своїй творчості, а проживати так, щоб їм писалося. Відчувати і не соромитися. Проводити роботу над своїми помилками, слухати свої записи і розуміти, що не так", - пояснив музикант.

Також BRYKULETS зізнався, що його популярність у соцмережах позначається і на шкільному житті.

Молодші учні часто чекають його біля класу, щоб зробити спільні фото або записати відео для TikTok, де артист має велику аудиторію.

Коротка біографія BRYKULETS

Іван Іщенко народився у 1998 році в Миргороді на Полтавщині. Музикою захопився ще в дитинстві - рано почав грати на гітарі та писати власні пісні.

Після переїзду до Харкова артист виступав на вулицях і в місцевих закладах, поступово напрацьовуючи сценічний досвід.

Він закінчив музичне училище та навчався в університеті мистецтв.

Офіційний старт музичної кар’єри BRYKULETS відбувся у 2017 році. Уже наступного року він став учасником дев’ятого сезону шоу "Х-Фактор", що дало поштовх до ширшої впізнаваності.

Широку популярність артист здобув завдяки TikTok, де його відео почали набирати сотні тисяч переглядів.

Відомий український співак влаштувався працювати вчителем у школі: що він викладаєBRYKULETS (фото: instagram.com/brykulets)

Його творчість поєднує елементи інді, експериментального попу та авторської лірики.

У 2021 році BRYKULETS презентував альбом "Мєдляки", а у 2022-му - платівку "Любов".

Сценічне ім’я музикант обрав на честь свого дідуся - художника, який у дитинстві навчав його малювати.

У 2025 році Іван Іщенко потрапив до лонг-листа національного відбору на Євробачення з піснею "Кришталі".

Хоча до фіналу він не дійшов, участь у відборі закріпила за ним статус перспективного артиста української сцени.

