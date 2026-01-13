ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Назад в 2016-й: звезды подхватили вирусный флешмоб и показали себя 10 лет назад

Вторник 13 января 2026 14:15
UA EN RU
Назад в 2016-й: звезды подхватили вирусный флешмоб и показали себя 10 лет назад Украинские звезды показали себя в 2016 году (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В соцсетях завирусился флешмоб с архивными фото с 2016 года. Украинские звезды тоже подхватили тренд и показали, какими были десять лет назад, а также поделились теплыми воспоминаниями о том периоде.

РБК-Украина собрало самые яркие публикации знаменитостей, которые уже успели приобщиться к ностальгическому челленджу.

Оля Полякова

Певица Оля Полякова опубликовала фото с 2016 года и призналась, что тот период был для нее особенно насыщенным и менял ее в разные моменты по-разному.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Алина Шаманская

Ведущая и блогер Алина Шаманская назвала 2016 год своим "праймом". Она вспомнила, что тогда в ее жизни было больше легкости и сил: родители были рядом, она чувствовала себя уверенно в своей форме, активно развивала карьеру на телевидении и запускала собственные проекты.

Также Шаманская рассказала, что именно в тот период работала сразу на нескольких работах, начала зарабатывать больше и осуществила одну из своих важных мечт - уехала в Лос-Анджелес.

По ее словам, тогда она еще не была блогером, а только мечтала об этом, и почти не меняла внешность.

Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)

Кристина Решетник

Жена телеведучиого Гриши Решетника Кристина также присоединилась к флешмобу и призналась, что поиски фото с 2016 года стали для нее отдельным "путешествием" в памяти.

Она обратила внимание, что большинство кадров десятилетней давности связаны с материнством, ведь в тот период их семья ждала пополнения.

"Все ищут фото десятилетней давности и я пошла искать. Просматривала и понимаю, что в любой период времени я была или беременна, или кормящая мама.10 лет назад мы ждали нашего второго Димусю, воспитывали маленького Иванка, не знали, как это быть многодетными родителями, времена были такие тогда беззаботные" - написала блогерша.

Кристина Решетник с мужем и детьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Маша Кондратенко

Певица Маша Кондратенко также показала архивные фото и с юмором представила, как бы выглядел ее профиль в соцсетях, если бы за ней следили еще в 2016-2017 годах.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaaa.kondratenko)

Александра Кучеренко

Спортивная журналистка и модель Александра Кучеренко подхватила тренд и напомнила, что в 2016 году ей было 18 лет.

Она поделилась воспоминаниями о первых шагах в профессии, учебе, работе на телевидении, участии в конкурсах и путешествиях.

Отдельно Кучеренко отметила, что хотела бы чаще печатать фотографии и хранить их в фотоальбомах, чтобы воспоминания не терялись.

Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Екатерина Усик

Екатерина Усик в своей заметке сделала акцент на том, как быстро проходит время и как сильно изменилась жизнь за последние десять лет.

Она вспомнила, что в 2016 году окончательно переехала жить в Киев, а ее старшая дочь тогда пошла в первый класс.

Также она отметила, что после третьих родов постепенно возвращала себя в форму.

Кроме личных воспоминаний, она добавила и размышления о том, что события последних лет изменили ощущение прошлого и сделали его совсем другим в памяти.

Екатерина Усик с семьей (фото: instagram.com/usyk_kate)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Instagram Звезды шоу-бизнеса
Новости
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году