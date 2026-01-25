Найуспішніший виступ в історії: Україна – в топ-3 медального заліку юніорського ЧЄ з біатлону
Збірна України провела найуспішніший виступ в історії юніорських чемпіонатів Європи з біатлону. За підсумками змагань у фінській Іматрі "синьо-жовті" потрапили до чільної трійки загального заліку.
Про виступ юних вітчизняних спортсменів – розповідає РБК-Україна.
Медалі різного гатунку
На юніорській першості континенту-2026 "синьо-жовті" здобули три медалі різного гатунку — золоту, срібну та бронзову. Цього вистачило, щоб потрапити до топ-3 за кількістю здобутих нагород.
За числом медалей і підсумковою позицією в загальному заліку українська команда встановила національний рекорд новітньої історії. Ідеться про період із 2016 року, коли юніорський чемпіонат Європи проводиться як окремий турнір.
Юніорський ЧЄ-2026 з біатлону, медальний залік (топ-5)
- Чехія – 3 золоті + 0 срібних + 1 бронзова = 4
- Швеція – 2 + 0 + 1 = 3
- Україна – 1 + 1 + 1 = 3
- Словенія – 1 + 1 + 0 = 2
- Латвія – 1 + 0 + 3 = 4
Хто здобував нагороди
Головний успіх української збірної на турнірі принесли Тарас Тарасюк і Тетяна Тарасюк, які вибороли золоту медаль в одиночній змішаній естафеті.
Крім того, Тетяна Тарасюк додала до командного золота срібну нагороду в масстарті-60, ставши єдиною представницею України з двома медалями на турнірі.
Ще одну нагороду принесла класична змішана естафета, у якій українська четвірка фінішувала третьою. Бронзовими призерами стали Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Іван Стеблина та Олександр Біланенко.
Що далі для юніорської збірної
У сезоні юніорів залишається головний старт — чемпіонат світу. Він відбудеться в німецькому Арбері з 25 лютого по 8 березня.
