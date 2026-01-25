ua en ru
Нд, 25 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Найуспішніший виступ в історії: Україна – в топ-3 медального заліку юніорського ЧЄ з біатлону

Неділя 25 січня 2026 17:44
UA EN RU
Найуспішніший виступ в історії: Україна – в топ-3 медального заліку юніорського ЧЄ з біатлону Тетяна Тарасюк завоювала дві медалі (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України провела найуспішніший виступ в історії юніорських чемпіонатів Європи з біатлону. За підсумками змагань у фінській Іматрі "синьо-жовті" потрапили до чільної трійки загального заліку.

Про виступ юних вітчизняних спортсменів – розповідає РБК-Україна.

Медалі різного гатунку

На юніорській першості континенту-2026 "синьо-жовті" здобули три медалі різного гатунку — золоту, срібну та бронзову. Цього вистачило, щоб потрапити до топ-3 за кількістю здобутих нагород.

За числом медалей і підсумковою позицією в загальному заліку українська команда встановила національний рекорд новітньої історії. Ідеться про період із 2016 року, коли юніорський чемпіонат Європи проводиться як окремий турнір.

Юніорський ЧЄ-2026 з біатлону, медальний залік (топ-5)

  1. Чехія – 3 золоті + 0 срібних + 1 бронзова = 4
  2. Швеція – 2 + 0 + 1 = 3
  3. Україна – 1 + 1 + 1 = 3
  4. Словенія – 1 + 1 + 0 = 2
  5. Латвія – 1 + 0 + 3 = 4

Хто здобував нагороди

Головний успіх української збірної на турнірі принесли Тарас Тарасюк і Тетяна Тарасюк, які вибороли золоту медаль в одиночній змішаній естафеті.

Крім того, Тетяна Тарасюк додала до командного золота срібну нагороду в масстарті-60, ставши єдиною представницею України з двома медалями на турнірі.

Ще одну нагороду принесла класична змішана естафета, у якій українська четвірка фінішувала третьою. Бронзовими призерами стали Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Іван Стеблина та Олександр Біланенко.

Що далі для юніорської збірної

У сезоні юніорів залишається головний старт — чемпіонат світу. Він відбудеться в німецькому Арбері з 25 лютого по 8 березня.

Раніше ми повідомили, що найкраща українська біатлоністка відмовилась від передолімпійського старту.

Також ми писали, що збірні України з біатлону оголосили склади на Олімпіаду-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Биатлон Збірна України
Новини
Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться
Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла