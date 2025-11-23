UA

Найуспішніший день: українці на Дефлімпіаді підняли медальну планку та встановили рекорди

Фото: Збірна України з плавання (facebook.com/minmolodsport)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України провела найрезультативніший день на Дефлімпійських іграх-2025 у Токіо. 23 листопада наші спортсмени здобули 15 медалей у шести видах спорту, встановили нові рекорди та зміцнили лідерство у медальному заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту.

Домінування у плаванні

Найяскравішою частиною дня стала вечірня сесія у плаванні. Українська команда продемонструвала абсолютну перевагу, оформивши два "золота" та три "срібла".

Головним героєм вечора став Денис Наконечний, який не лише переміг на дистанції 100 метрів вільним стилем, а й встановив новий світовий рекорд та рекорд Дефлімпійських ігор. Ще одне "золото" принесла чоловіча естафета 4х200 м вільним стилем – українці дуже впевнено випередили всіх суперників.

Свої медалі також додали Ілля Султанов, Владислав Кремляков та Мирослав Болдирев, які вибороли срібні нагороди на різних дистанціях.

Прорив у карате

Україна вперше на цих Іграх поповнила скарбничку медалями у карате – одразу п'ятьма.

Карина Янчук здобула історичну перемогу в куміте до 68 кг, ставши чемпіонкою Дефлімпіади. Ще чотири бронзові нагороди взяли Олександр Тритяк, Інеса Причина, жіноча команда у ката та Микола Пантюшин.

Такий результат став найкращим для України у цьому виді спорту за весь час виступів.

Волейбол: тріумф жінок та "бронза" чоловіків

Українські волейболісти також увійшли в історію.

Жіноча збірна впевнено виграла фінал і піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу, тоді як чоловіча команда виборола бронзову нагороду.

Здобутки в інших видах

Ще одну золоту медаль "синьо-жовтим" принесла чоловіча команда зі спортивного орієнтування, вигравши естафету.

Сергій Фокін додав бронзову нагороду у кульовій стрільбі, а Крістіна Кіняйкіна стала третьою у бігу на 200 метрів.

Таким чином, 23 листопада українські дефлімпійці загалом здобули 15 нагород – 5 золотих, 3 срібні та 7 бронзових. Наразі це найвдаліший день "синьо-жовтих" у Токіо.

Лідерство у медальному заліку

Після дев'яти днів змагань збірна України утримує перше місце у загальному заліку Дефлімпіади-2025.

У активі команди вже 68 медалей: 23 золоті, 25 срібних і 20 бронзових. Українські спортсмени також встановили 7 світових рекордів та 10 рекордів Дефлімпійських ігор.

Що таке Дефлімпійські ігри

Міжнародні спортивні змагання для спортсменів із порушеннями слуху. Вони є аналогом Олімпійських і Паралімпійських ігор, але мають власну історію та структуру.

Основні факти:

  • Проводяться з 1924 року (літні), зимові — з 1949 року.
  • Організатор — Міжнародний комітет спорту глухих (ICSD).
  • Учасники змагаються без використання слухових апаратів чи кохлеарних імплантів, щоб забезпечити рівні умови.
  • Суддівство та команди спілкуються переважно за допомогою жестової мови та візуальних сигналів.
  • Програма включає понад 20 літніх і близько 5 зимових видів спорту.

Україна традиційно входить до числа найуспішніших країн на Дефлімпіадах. На попередніх Іграх у Бразилії (2022 рік) "синьо-жовті" завоювали 145 медалей (64 золоті, 39 срібних і 42 бронзові) та перемогли у командному заліку.

Раніше ми розповіли, як українець виграв Кубок Імператора – найпрестижніший трофей у сумо.

Також читайте, як тенісистка Олійникова вийшла у фінал турніру WTA та вразила промовою про підтримку України.

Спортсмени Збірна України