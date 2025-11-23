Найуспішніший день: українці на Дефлімпіаді підняли медальну планку та встановили рекорди

Домінування у плаванні

Найяскравішою частиною дня стала вечірня сесія у плаванні. Українська команда продемонструвала абсолютну перевагу, оформивши два "золота" та три "срібла".

Головним героєм вечора став Денис Наконечний, який не лише переміг на дистанції 100 метрів вільним стилем, а й встановив новий світовий рекорд та рекорд Дефлімпійських ігор. Ще одне "золото" принесла чоловіча естафета 4х200 м вільним стилем – українці дуже впевнено випередили всіх суперників.

Свої медалі також додали Ілля Султанов, Владислав Кремляков та Мирослав Болдирев, які вибороли срібні нагороди на різних дистанціях.

Прорив у карате

Україна вперше на цих Іграх поповнила скарбничку медалями у карате – одразу п'ятьма.

Карина Янчук здобула історичну перемогу в куміте до 68 кг, ставши чемпіонкою Дефлімпіади. Ще чотири бронзові нагороди взяли Олександр Тритяк, Інеса Причина, жіноча команда у ката та Микола Пантюшин.

Такий результат став найкращим для України у цьому виді спорту за весь час виступів.

Волейбол: тріумф жінок та "бронза" чоловіків

Українські волейболісти також увійшли в історію.

Жіноча збірна впевнено виграла фінал і піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу, тоді як чоловіча команда виборола бронзову нагороду.

Здобутки в інших видах

Ще одну золоту медаль "синьо-жовтим" принесла чоловіча команда зі спортивного орієнтування, вигравши естафету.

Сергій Фокін додав бронзову нагороду у кульовій стрільбі, а Крістіна Кіняйкіна стала третьою у бігу на 200 метрів.

Таким чином, 23 листопада українські дефлімпійці загалом здобули 15 нагород – 5 золотих, 3 срібні та 7 бронзових. Наразі це найвдаліший день "синьо-жовтих" у Токіо.

Лідерство у медальному заліку

Після дев'яти днів змагань збірна України утримує перше місце у загальному заліку Дефлімпіади-2025.

У активі команди вже 68 медалей: 23 золоті, 25 срібних і 20 бронзових. Українські спортсмени також встановили 7 світових рекордів та 10 рекордів Дефлімпійських ігор.

Що таке Дефлімпійські ігри

Міжнародні спортивні змагання для спортсменів із порушеннями слуху. Вони є аналогом Олімпійських і Паралімпійських ігор, але мають власну історію та структуру.

Основні факти:

Проводяться з 1924 року (літні), зимові — з 1949 року.

Організатор — Міжнародний комітет спорту глухих (ICSD).

Учасники змагаються без використання слухових апаратів чи кохлеарних імплантів, щоб забезпечити рівні умови.

Суддівство та команди спілкуються переважно за допомогою жестової мови та візуальних сигналів.

Програма включає понад 20 літніх і близько 5 зимових видів спорту.

Україна традиційно входить до числа найуспішніших країн на Дефлімпіадах. На попередніх Іграх у Бразилії (2022 рік) "синьо-жовті" завоювали 145 медалей (64 золоті, 39 срібних і 42 бронзові) та перемогли у командному заліку.