Найкращий результат у сезоні: Христина Дмитренко яскраво розпочала етап біатлонного Кубка світу

У французькому Ансі розпочався третій етап Кубка світу з біатлону. Першими на трасу вийшли жінки, які змагалися у спринтерській гонці. У стартовому протоколі було 101 спортсменка, серед них – п'ять представниць України.
Хто переміг на першому старті у Франції та які результати показали вітчизняні представниці – розповідає РБК-Україна.
Найвищий результат у складі збірної України показала Христина Дмитренко. Лідерка команди безпомилково відпрацювала на обох вогневих рубежах, закривши всі 10 мішеней, і фінішувала на 22-му місці.
Для Дмитренко це найкращий показник у поточному сезоні. Востаннє вона фінішувала в топ-25 наприкінці минулого сезону – у масстарті в Поклюці, де посіла 20-ту сходинку.
Христина вже втретє поспіль потрапляє до залікової зони. Близькою до цього була й Дарина Чалик. Вона припустилася лише одного промаху на стрільбі лежачи й після другого рубежу йшла 37-ю. Однак на заключному колі українка втратила 12 позицій і завершила гонку 49-ю.
Попри це, вона змогла кваліфікуватися до гонки переслідування. Таким чином, у жіночому персьюті Україна буде представлена двома спортсменками – Дмитренко та Чалик.
Інші українські біатлоністки до топ-60 не пробилися.
Перемогу у спринті здобула шведка Ганна Еберг. Вона випередила француженку Лу Жанмонно лише на 3,3 секунди. Для Еберг це перша особиста перемога за понад два з половиною роки – востаннє вона вигравала індивідуальний старт у березні 2023 року.
Результати жіночого спринту:
Жіноча програма етапу в Ансі продовжиться гонкою переслідування, де Україна матиме дві представниці. Вона відбудеться 20 грудня (старт – о 13:15 за Києвом).
А 19 грудня спринт проведуть чоловіки. Ця гонка розпочнеться о 15:15.
