Лучший результат в сезоне: Кристина Дмитренко ярко начала этап биатлонного Кубка мира

Во французском Анси начался третий этап Кубка мира по биатлону. Первыми на трассу вышли женщины, которые соревновались в спринтерской гонке. В стартовом протоколе было 101 спортсменка, среди них - пять представительниц Украины.
Кто победил на первом старте во Франции и какие результаты показали отечественные представительницы - рассказывает РБК-Украина.
Самый высокий результат в составе сборной Украины показала Кристина Дмитренко. Лидер команды безошибочно отработала на обоих огневых рубежах, закрыв все 10 мишеней, и финишировала на 22-м месте.
Для Дмитренко это лучший показатель в текущем сезоне. Последний раз она финишировала в топ-25 в конце прошлого сезона - в масстарте в Поклюке, где заняла 20-ю строчку.
Кристина уже третий раз подряд попадает в зачетную зону. Близкой к этому была и Дарья Чалык. Она допустила лишь один промах на стрельбе лежа и после второго рубежа шла 37-й. Однако на заключительном круге украинка потеряла 12 позиций и завершила гонку 49-й.
Несмотря на это, она смогла квалифицироваться в гонку преследования. Таким образом, в женском персьюте Украина будет представлена двумя спортсменками - Дмитренко и Чалык.
Другие украинские биатлонистки в топ-60 не пробились.
Победу в спринте одержала шведка Ханна Эберг. Она опередила француженку Лу Жанмонно лишь на 3,3 секунды. Для Эберг это первая личная победа за более чем два с половиной года - последний раз она выигрывала индивидуальный старт в марте 2023 года.
Результаты женского спринта:
Женская программа этапа в Анси продолжится гонкой преследования, где Украина будет иметь две представительницы. Она состоится 20 декабря (старт - в 13:15 по Киеву).
А 19 декабря спринт проведут мужчины. Эта гонка начнется в 15:15.
