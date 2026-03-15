"Наїхав" на Верняєва та втік до Білорусі: тренер збірної України спричинив черговий скандал у гімнастиці

"Мерзенний вчинок"

За словами віце-президентка Української федерації гімнастики Стелли Захарової, про втечу Лаврухіна в організації дізналися не одразу. 62-річний наставник перестав виходити на зв'язок, ігнорував повідомлення та дзвінки, після чого з'ясувалося, що він уже перебуває у Білорусі.

"Він був старшим тренером збірної. Федерація робила все, щоб не втратити провідного фахівця. Але він поїхав у країну-агресорку, і я засуджую це. Це мерзенний вчинок, йому має бути закрита дорога в Україну пожиттєво", - наголосила Захарова в коментарі "Чемпіону".

З огляду на вік Лаврухіна, він зміг законно перетнути державний кордон без жодних обмежень. Захарова акцентувала увагу на тому, що втеча відбулася таємно, тому ані федерація, ані профільне міністерство не могли знати про наміри наставника-перебіжчика.

Також вона зазначила, що юридичні важелі впливу на тренерів суттєво обмежені. Якщо при зміні спортивного громадянства спортсмену можна заблокувати виступи на рік, то у випадку з фахівцями подібних механізмів не передбачено.

Водночас Захарова визнала, що в Україні тренери отримують мізерні зарплати (близько 20 тисяч гривень), тоді як за кордоном їм пропонують умови у 5-10 разів кращі.

Як Лаврухін пояснив своє рішення

Сам Лаврухін підтвердив свій переїзд до Білорусі, пояснивши вибір відсутністю мовного бар'єра та "близьким менталітетом". Своє рішення він назвав наслідком внутрішніх конфліктів у збірній, звинувативши лідера команди Олега Верняєва та колишнього головного тренера Геннадія Сартинського.

За словами Лаврухіна, у команді йому створили атмосферу "цькування".

Він стверджує, що його "зжерли" ще у 2021 році під час конкурсу на посаду головного тренера збірної. Колеги та вихованці нібито боялися з ним вітатися, щоб не потрапити в немилість до керівництва.

Лаврухін також заявив, що через внутрішні чвари українську гімнастику продовжують залишати фахівці, які виїжджають до США, Канади та Німеччини.

Пояснюючи свій вибір країни-союзниці агресора, Лаврухін заявив, що ключовими факторами для нього стали побутовий комфорт та відсутність мовного бар'єра.

"Було кілька пропозицій – Єгипет, В'єтнам, Китай. Але зупинився на Білорусі. Для мене це ближче по менталітету, не потрібно вивчати нові мови. Люди тут мене знають і поважають. Для України я зробив усе, що міг, нехай хтось інший спробує повторити шлях і успіх, що був у мене", - цитує втікача "Чемпіон".

При цьому наставник фактично зняв відповідальність із білоруського режиму за обстріли українських міст, зазначивши, що "навряд чи ракети летять із Білорусі", хоча й визнав її "союзною державою" Росії.

Чим відомий В'ячеслав Лаврухін

Лаврухін має звання заслуженого тренера України з 2011 року. Найбільшу популярність йому принесла робота з Ігорем Радівіловим – бронзовим призером Олімпіади-2012 та багаторазовим медалістом чемпіонатів світу та Європи.