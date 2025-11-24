Найглибше занурення в світі: українка Садурська перевершила власний рекорд у фрідайвінгу

Українська фридайверка Катерина Садурська здобула перемогу на престижному турнірі Blue Element Competition 2025 у Домініці та встановила новий світовий рекорд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У дисципліні пірнання з постійною вагою без ластів вона заглибилась на 86 метрів, що стало найглибшим зануренням у світі в цій категорії.
Новий результат дозволив Садурській покращити власне досягнення 2024 року на два метри. Торік українка тричі поспіль оновлювала рекорд – 80, 82 та 84 метри.
Цей рекорд став восьмим у кар'єрі Садурської в даній дисципліні й третім поспіль, здобутим саме на турнірах у Домініці.
Катерина поступово підкорювала дедалі більші глибини, починаючи з 2023 року.
Усі рекорди Садурської у пірнанні з постійною вагою без ластів:
Таким чином, за два роки українка збільшила власну рекордну глибину на 12 метрів.
Катерина Садурська на рекордній глибині (фото: instagram.com/sadurskaterina)
Після рекордної перемоги українка прокоментувала власне досягнення.
"Минулого року я встановила на Домініці два рекорди, тепер – ще один. Це мій восьмий рекорд загалом. Я побила його в дисципліні без ласт і пірнула на 86 метрів без жодного додаткового спорядження, затримуючи дихання. Ця дисципліна вважається найскладнішою. Це було нелегке занурення, але воно того варте", - сказала Садурська в інтерв'ю Reuters.
Осінь 2025 року стала однією з найбільш успішних для Катерини.
У вересні вона перемогла на двох світових першостях – під егідою Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) та Міжнародної асоціації розвитку фридайвінгу (AIDA). Загалом у її кар'єрі дев'ять титулів чемпіонки світу – у різних дисциплінах за різними версіями.
33-річна уродженка Миколаєва. Займалася артистичним плаванням, у якому виступала на Олімпійських іграх-2016, двічі була чемпіонкою Європи та неодноразово – призеркою світових та континентальних першостей.
У фридайвінгу дев'ять разів вигравала ЧС за різними версіями.
У 2022 році встановила рекорд України у вільному зануренні – 92 метри.
Є світовою рекордсменкою у зануренні з постійною вагою без ластів (86 м).
