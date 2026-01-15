ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Худший матч в истории: Украина с антирекордом стартовала на Евро-2026 по гандболу с антирекордом

Четверг 15 января 2026 23:03
UA EN RU
Худший матч в истории: Украина с антирекордом стартовала на Евро-2026 по гандболу с антирекордом Мужская сборная Украины по гандболу (фото: ФГУ)
Автор: Екатерина Урсатий

Мужская сборная Украины по гандболу крайне неудачно начала выступления на континентальном первенстве 2026 года. Команда Вадима Бражника разгромно уступила хозяевам турнира, зафиксировав худший результат в своей истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Провал на "Юнити Арена" и антирекорд

Возвращение "сине-желтых" на чемпионат Европы после четырехлетней паузы оказалось болезненным.

В поединке 1-го тура группового этапа, который состоялся в норвежском Беруме, украинцы не смогли навязать борьбу фаворитам турнира.

Уже в первой 30-минутке скандинавы обеспечили себе комфортное преимущество в восемь мячей - 19:11.

Вторая половина встречи лишь ухудшила положение украинской команды.

Наши гандболисты допустили рекордное количество ошибок (19 потерь против 9 у соперника) и имели низкий процент реализации атак - всего 34%. Финальная сирена зафиксировала счет 39:22 в пользу Норвегии.

Разница в 17 голов стала самым крупным поражением мужской сборной Украины в рамках официальных турниров за все время ее существования.

Статистика и лидеры матча

Самым результативным в составе украинской сборной стал Игорь Турченко, который отметился пятью забитыми мячами.

Вратарь Геннадий Комок совершил 7 сейвов, а Антон Терехов, который вышел на замену, отразил лишь один бросок.

В составе победителей лучшим игроком признали Патрика Андресона (7 голов), а весомый вклад в победу в первом тайме сделал Кевин Гулликсен (6 голов).

Норвежцы продемонстрировали впечатляющую эффективность, реализовав 65% своих наступательных действий.

Турнирное положение и календарь

Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей Норвегия возглавила квартет С, опередив Францию, которая ранее одолела чехов (42:28). Сборная Украины сейчас замыкает турнирную таблицу.

Впереди подопечных Вадима Бражника ждет еще более сложное испытание. В субботу, 17 января, в 19:00 по киевскому времени Украина сыграет против действующего чемпиона Европы - сборной Франции. Норвежцы в тот же день встретятся с Чехией.

Ранее мы сообщали, что украинец Кирилл Марсак пробился в произвольную программу Евро-2026.

Также читайте, как мужская сборная Украины по биатлону показала худший результат сезона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа