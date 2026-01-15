Худший матч в истории: Украина с антирекордом стартовала на Евро-2026 по гандболу с антирекордом

Мужская сборная Украины по гандболу крайне неудачно начала выступления на континентальном первенстве 2026 года. Команда Вадима Бражника разгромно уступила хозяевам турнира, зафиксировав худший результат в своей истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Провал на "Юнити Арена" и антирекорд

Возвращение "сине-желтых" на чемпионат Европы после четырехлетней паузы оказалось болезненным.

В поединке 1-го тура группового этапа, который состоялся в норвежском Беруме, украинцы не смогли навязать борьбу фаворитам турнира.

Уже в первой 30-минутке скандинавы обеспечили себе комфортное преимущество в восемь мячей - 19:11.

Вторая половина встречи лишь ухудшила положение украинской команды.

Наши гандболисты допустили рекордное количество ошибок (19 потерь против 9 у соперника) и имели низкий процент реализации атак - всего 34%. Финальная сирена зафиксировала счет 39:22 в пользу Норвегии.

Разница в 17 голов стала самым крупным поражением мужской сборной Украины в рамках официальных турниров за все время ее существования.

Статистика и лидеры матча

Самым результативным в составе украинской сборной стал Игорь Турченко, который отметился пятью забитыми мячами.

Вратарь Геннадий Комок совершил 7 сейвов, а Антон Терехов, который вышел на замену, отразил лишь один бросок.

В составе победителей лучшим игроком признали Патрика Андресона (7 голов), а весомый вклад в победу в первом тайме сделал Кевин Гулликсен (6 голов).

Норвежцы продемонстрировали впечатляющую эффективность, реализовав 65% своих наступательных действий.

Турнирное положение и календарь

Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей Норвегия возглавила квартет С, опередив Францию, которая ранее одолела чехов (42:28). Сборная Украины сейчас замыкает турнирную таблицу.

Впереди подопечных Вадима Бражника ждет еще более сложное испытание. В субботу, 17 января, в 19:00 по киевскому времени Украина сыграет против действующего чемпиона Европы - сборной Франции. Норвежцы в тот же день встретятся с Чехией.