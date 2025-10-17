Ярмолюк тепер дорожчий за Зінченка: нові ціни українців АПЛ

Популярний портал Transfermarkt оприлюднив оновлені оцінки вартості футболістів в англійській Прем'єр-Лізі, включно з представниками України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt.
Найбільш позитивну динаміку серед українських представників в елітному дивізіоні Англії показав молодий півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк.
Завдяки стабільним виступам та прогресу в команді "бджіл" його трансферна вартість зросла одразу на 5 мільйонів євро.
Тепер ринкова ціна 20-річного гравця, який все впевненіше закріплюється в основному складі, становить значні 20 мільйонів євро.
На відміну від свого молодшого колеги, оборонці збірної України - Віталій Миколенко та Олександр Зінченко - побачили зменшення своїх оціночних вартостей.
Захисник "Евертона" Віталій Миколенко, незважаючи на регулярну ігрову практику, подешевшав на 3 мільйони євро. Його нова трансферна ціна від Transfermarkt тепер складає 25 мільйонів євро.
Універсальний гравець "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко, який може зіграти на кількох позиціях, також втратив у ціні.
Його вартість зменшилася на 2 мільйони євро. Таким чином, замість попередніх 20 мільйонів, його актуальний цінник зупинився на позначці 18 мільйонів євро.
Transfermarkt систематизував оновлені дані щодо українських футболістів, які виступають в Англійській Прем'єр-Лізі. Показники демонструють поточну фінансову картину українського легіону в одному з найдорожчих чемпіонатів світу:
Раніше ми писали, де і коли дивитися матчі українців у топ-лігах.
Також розповіли, як легіонери з УПЛ грали за свої збірні у жовтні.