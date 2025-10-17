Ярмолюк теперь дороже Зинченко: новые цены украинцев АПЛ

Популярный портал Transfermarkt обнародовал обновленные оценки стоимости футболистов в английской Премьер-Лиге, включая представителей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt.
Наиболее положительную динамику среди украинских представителей в элитном дивизионе Англии показал молодой полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк.
Благодаря стабильным выступлениям и прогрессу в команде "пчел" его трансферная стоимость выросла сразу на 5 миллионов евро.
Теперь рыночная цена 20-летнего игрока, который все увереннее закрепляется в основном составе, составляет внушительные 20 миллионов евро.
В отличие от своего младшего коллеги, оборонцы сборной Украины - Виталий Миколенко и Александр Зинченко - увидели уменьшение своих оценочных стоимостей.
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко, несмотря на регулярную игровую практику, подешевел на 3 миллиона евро. Его новая трансферная цена от Transfermarkt теперь составляет 25 миллионов евро.
Универсальный игрок "Ноттингем Форест" Александр Зинченко, который может сыграть на нескольких позициях, также потерял в цене.
Его стоимость уменьшилась на 2 миллиона евро. Таким образом, вместо предыдущих 20 миллионов, его актуальный ценник остановился на отметке 18 миллионов евро.
Transfermarkt систематизировал обновленные данные по украинским футболистам, выступающим в Английской Премьер-Лиге. Показатели демонстрируют текущую финансовую картину украинского легиона в одном из самых дорогих чемпионатов мира:
Ранее мы писали, где и когда смотреть матчи украинцев в топ-лигах.
Также рассказали, как легионеры из УПЛ играли за свои сборные в октябре.