"В збірні не потрапляють з вулиці". Міністр Бідний висловився про спроби ухилення від мобілізації через спорт
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповів, чи можна сферу спорту вважати простим способом ухилення від військової мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посадовця агентству "Інтерфакс-Україна".
Не найпростіший спосіб ухилитися
За словами міністра, національні збірні України становлять основну частину заброньованих осіб у сфері спорту, однак потрапити туди без дотримання законодавчих вимог неможливо.
"Наші національні збірні команди складають найбільшу кількість тих, хто сьогодні в сфері спорту заброньований. Але, по-перше, до складу збірної не можна потрапити, якщо є проблеми з військовим обліком. По-друге, в національну команду не приходять "з вулиці" – необхідно пройти відбір на всеукраїнських або міжнародних змаганнях і випадкових людей там просто бути не може", - наголосив Бідний.
Міністр також підкреслив, що шлях до збірної потребує значних спортивних досягнень.
"Дуже багато треба докласти зусиль: перемогти на обласних змаганнях, виграти чемпіонат України, або хоча б в трійку зайти. Я думаю, що це не найпростіший спосіб ухилитися", - констатував міністр.
