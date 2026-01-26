ua en ru
Пн, 26 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"В збірні не потрапляють з вулиці". Міністр Бідний висловився про спроби ухилення від мобілізації через спорт

Понеділок 26 січня 2026 11:55
UA EN RU
"В збірні не потрапляють з вулиці". Міністр Бідний висловився про спроби ухилення від мобілізації через спорт Матвій Бідний (фото: facebook.com/matvij.bidnij)
Автор: Андрій Костенко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповів, чи можна сферу спорту вважати простим способом ухилення від військової мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посадовця агентству "Інтерфакс-Україна".

Не найпростіший спосіб ухилитися

За словами міністра, національні збірні України становлять основну частину заброньованих осіб у сфері спорту, однак потрапити туди без дотримання законодавчих вимог неможливо.

"Наші національні збірні команди складають найбільшу кількість тих, хто сьогодні в сфері спорту заброньований. Але, по-перше, до складу збірної не можна потрапити, якщо є проблеми з військовим обліком. По-друге, в національну команду не приходять "з вулиці" – необхідно пройти відбір на всеукраїнських або міжнародних змаганнях і випадкових людей там просто бути не може", - наголосив Бідний.

Міністр також підкреслив, що шлях до збірної потребує значних спортивних досягнень.

"Дуже багато треба докласти зусиль: перемогти на обласних змаганнях, виграти чемпіонат України, або хоча б в трійку зайти. Я думаю, що це не найпростіший спосіб ухилитися", - констатував міністр.

Раніше Матвій Бідний розповів, що українці зможуть брати участь у змаганнях з російськими прапорами.

Також міністр молоді та спорту повідомив, скільки спортивних об'єктів постраждало від війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Матвій Бідний Мобілізація в Україні Спортсмени
Новини
Скільки українців за кордоном і які соцвиплати їм нараховують: відповідь Мінсоцу
Скільки українців за кордоном і які соцвиплати їм нараховують: відповідь Мінсоцу
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла