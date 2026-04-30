ua en ru
Чт, 30 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Даже в тюрьме есть сроки". Пустовит о несправедливости в армии и собственной мобилизации

19:15 30.04.2026 Чт
2 мин
Актриса поделилась, думает ли присоединиться к ВСУ и какие проблемы видит в армии
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Даже в тюрьме есть сроки". Пустовит о несправедливости в армии и собственной мобилизации Анастасия Пустовит (фото: РБК-Украина)

Украинская актриса Анастасия Пустовит поделилась, как относится к возможности собственной мобилизации. Она также высказалась о несправедливости, с которой сталкиваются военные.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Пустовит раскрыла свои "красные линии" в заработках

Что сказала Пустовит о собственной мобилизации

Актриса, любимый которой защищает Украину в рядах ВСУ, ранее думала присоединиться к армии.

Она призналась, что еще не приняла окончательное решение. Сейчас имеет внутренние сомнения, которые мешают сделать шаг в этом направлении.

"Это такой сложный вопрос. Здесь очень много моих отговорок, почему я не мобилизуюсь. Очень много моей слабости. Я перманентно чувствую вину за свою немобилизацию", - призналась она.

Анастасия Пустовит о мобилизации (фото: РБК-Украина)

О несправедливости в армии

Отдельно актриса, которая имеет опыт волонтерства и личные связи с военными, высказалась о несправедливости, которая существует в армии.

"Зарплата и отсутствие демобилизации. Это просто ужасно, что ребята чувствуют себя заложниками армии. Особенно добровольцы, особенно те, кто пошли в начале. Даже в тюрьме есть сроки, когда ты выйдешь", - отметила Пустовит.

"Я понимаю, что нас меньше, чем их. Прекрасно понимаю, что тех людей, которые имеют уже такой опыт, как, например, у моего парня, уже никто никуда не отпустит. Но ведь из-за того, что людей мало, на нем колоссальная нагрузка. А пехота, которая по 200 дней находится, это не нормально", - добавила она.

Обратила внимание Анастасия и на уровень финансового обеспечения военных в тылу.

"Что это значит: тыловик получает 20 тысяч? Охранник в АТБ получает больше. Вы что одурели что ли? Как такое может быть? Вот и несправедливость, что для нас это все вдруг стало нормой", - подчеркнула она.

Еще больше интересного:

Как Анастасия Пустовит поддерживает отношения с любимым-военным

Пустовит откровенно рассказала о лечении депрессии

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры
Новости
Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Аналитика
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге