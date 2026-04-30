"Даже в тюрьме есть сроки". Пустовит о несправедливости в армии и собственной мобилизации
Украинская актриса Анастасия Пустовит поделилась, как относится к возможности собственной мобилизации. Она также высказалась о несправедливости, с которой сталкиваются военные.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
Что сказала Пустовит о собственной мобилизации
Актриса, любимый которой защищает Украину в рядах ВСУ, ранее думала присоединиться к армии.
Она призналась, что еще не приняла окончательное решение. Сейчас имеет внутренние сомнения, которые мешают сделать шаг в этом направлении.
"Это такой сложный вопрос. Здесь очень много моих отговорок, почему я не мобилизуюсь. Очень много моей слабости. Я перманентно чувствую вину за свою немобилизацию", - призналась она.
О несправедливости в армии
Отдельно актриса, которая имеет опыт волонтерства и личные связи с военными, высказалась о несправедливости, которая существует в армии.
"Зарплата и отсутствие демобилизации. Это просто ужасно, что ребята чувствуют себя заложниками армии. Особенно добровольцы, особенно те, кто пошли в начале. Даже в тюрьме есть сроки, когда ты выйдешь", - отметила Пустовит.
"Я понимаю, что нас меньше, чем их. Прекрасно понимаю, что тех людей, которые имеют уже такой опыт, как, например, у моего парня, уже никто никуда не отпустит. Но ведь из-за того, что людей мало, на нем колоссальная нагрузка. А пехота, которая по 200 дней находится, это не нормально", - добавила она.
Обратила внимание Анастасия и на уровень финансового обеспечения военных в тылу.
"Что это значит: тыловик получает 20 тысяч? Охранник в АТБ получает больше. Вы что одурели что ли? Как такое может быть? Вот и несправедливость, что для нас это все вдруг стало нормой", - подчеркнула она.