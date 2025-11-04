ua en ru
"Даже стыдно сказать". Зибров честно о кризисах и ревности в браке

Вторник 04 ноября 2025 23:32
Павел и Марина Зибровы вместе более 30 лет! (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Известный украинский артист Павел Зибров поделился секретами долгого и счастливого брака с женой Мариной. Они вместе уже 32 года!

Как сообщает РБК-Украина, Зибров в интервью Маше Ефросининой признался, переживал ли в отношениях с женой кризисы и ревность.

Что сказал Зибров о любви с Мариной о любви

"Значит, наши души встретились 32 года назад, увидели друг друга и поняли, что нам комфортно и мы будем жить долго и счастливо", - поделился певец.

Народный артист Украины признался, в отношениях с любимой предпочитает идти на уступки. Так спокойнее. В то же время значительных кризисов их брак не испытывал.

"У нас кризисов, пожалуй, не было. Даже стыдно сказать. Она более импульсивная, а я более спокойный. Ну, ей надо сейчас все сказать. Я просто ее знаю", - рассказал Зибров.

"Моя мама говорила: "Павлик, будь меньше и все будет нормально. На 5-10 минут будь меньше, успокойся". И пожар так чу-чу, а если дуешь - будет костер. Зачем все это? Я лучше теперь промолчу. Она все высказала, я все понял, потом нашел лазейки", - добавил он.

&quot;Даже стыдно сказать&quot;. Зибров честно о кризисах и ревности в бракеПавел и Марина Зибровы с дочкой (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Была ли ревность в семье Зибровых

Артист также прокомментировал вопрос ревности в браке, ведь вокруг него всегда было много женщин. За более чем 30 лет весомых проблем не возникало. Только в первые годы отношений Марина привыкала к атмосфере жизни артиста.

Честно говоря, я не чувствовал. Она сначала смотрела, как я прихожу на работу и со своими балеринами целуюсь. Ну, пришли, обнялись, цем в щечку с девчонками бэквокалистами. Она привыкла", - рассказал он.

"Сначала где-то первый год, может быть, второй были эти терки, потом она поняла, что это такая манера у артистов. Отец приезжал ее и тоже смотрел, то она уже ему рассказывала, что это совсем другая касса, у артистов так заведено", - вспомнил он.


Что известно о браке Зибровых

Марина и Павел поженились в 1994 году. Через 3 года у них родилась дочь Диана, которая теперь работает с отцом и мамой.

Брак Зибровых отличается гармонией, терпением и взаимоуважением. Также у Марины от предыдущего мужа есть сын Александр, который родился в 1982 году. У Павла есть старший сын Сергей от первого брака.

