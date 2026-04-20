Навіть не гросмейстер: 17-річний українець шокував Європу історичною перемогою на чемпіонаті з шахів

10:06 20.04.2026 Пн
2 хв
Харків'янин Роман Дегтярьов із 126-м рейтингом обійшовши сотні титулованих майстрів
aimg Андрій Костенко
Роман Дегтярьов (фото: x.com/ECUonline)

Український шахіст Роман Дегтярьов створив справжню сенсацію, ставши першим в історії переможцем чемпіонату Європи, який не має найвищого звання гросмейстера.

Сенсація із другої сотні

На старті турніру Дегтярьов мав лише 126-й рейтинг серед понад 500 учасників континентальної першості-2026.

Попри це, харків'янин розпочав змагання з трьох перемог поспіль. Згодом він зазнав своєї єдиної поразки на турнірі. Але фінішна пряма була за українцем: у заключних турах він здобув чотири перемоги у п'яти матчах.

Вирішальною стала партія проти 30-річного іспанського гросмейстера Давіда Антона Гіхарро. Роман переграв досвідченого суперника 42-м ходом, набравши підсумкові 9 очок із 11 можливих, що дозволило йому одноосібно посісти перше місце та випередити найближчого переслідувача на пів бала.

Роман Дегтярьов на церемонії нагородження (фото: x.com/ECUonline)

Прорив на Кубок світу

Завдяки цій перемозі Дегтярьов не лише здобув перший великий титул, а й отримав пряму путівку на Кубок світу ФІДЕ. Разом із молодим талантом кваліфікацію на престижний світовий форум пройшли ще двоє представників України: досвідчений Антон Коробов та легендарний Василь Іванчук.

Варто зазначити, що Дегтярьов став одним із лише трьох шахістів у топ-20 Європи, хто досі не має титулу гросмейстера.

Також ми писали, що 20-річний вундеркінд переписав історію шахів і готується до битви за корону.

Більше по темі:
Спортсмени