Даже не гроссмейстер: 17-летний украинец шокировал Европу исторической победой на чемпионате по шахматам

Сенсация из второй сотни

На старте турнира Дегтярев имел лишь 126-й рейтинг среди более 500 участников континентального первенства-2026.

Несмотря на это, харьковчанин начал соревнования с трех побед подряд. Впоследствии он потерпел свое единственное поражение на турнире. Но финишная прямая была за украинцем: в заключительных турах он одержал четыре победы в пяти матчах.

Решающей стала партия против 30-летнего испанского гроссмейстера Давида Антона Гихарро. Роман переиграл опытного соперника 42-м ходом, набрав итоговые 9 очков из 11 возможных, что позволило ему единолично занять первое место и опередить ближайшего преследователя на полбалла.

Роман Дегтярев на церемонии награждения (фото: x.com/ECUonline)

Прорыв на Кубок мира

Благодаря этой победе Дегтярев не только добыл первый крупный титул, но и получил прямую путевку на Кубок мира ФИДЕ. Вместе с молодым талантом квалификацию на престижный мировой форум прошли еще двое представителей Украины: опытный Антон Коробов и легендарный Василий Иванчук.

Стоит отметить, что Дегтярев стал одним из всего трех шахматистов в топ-20 Европы, кто до сих пор не имеет титула гроссмейстера.