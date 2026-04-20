Даже не гроссмейстер: 17-летний украинец шокировал Европу исторической победой на чемпионате по шахматам

Украинский шахматист Роман Дегтярев сотворил настоящую сенсацию, став первым в истории победителем чемпионата Европы, не имеющим высшего звания гроссмейстера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейский шахматный союз.
На старте турнира Дегтярев имел лишь 126-й рейтинг среди более 500 участников континентального первенства-2026.
Несмотря на это, харьковчанин начал соревнования с трех побед подряд. Впоследствии он потерпел свое единственное поражение на турнире. Но финишная прямая была за украинцем: в заключительных турах он одержал четыре победы в пяти матчах.
Решающей стала партия против 30-летнего испанского гроссмейстера Давида Антона Гихарро. Роман переиграл опытного соперника 42-м ходом, набрав итоговые 9 очков из 11 возможных, что позволило ему единолично занять первое место и опередить ближайшего преследователя на полбалла.
Роман Дегтярев на церемонии награждения (фото: x.com/ECUonline)
Благодаря этой победе Дегтярев не только добыл первый крупный титул, но и получил прямую путевку на Кубок мира ФИДЕ. Вместе с молодым талантом квалификацию на престижный мировой форум прошли еще двое представителей Украины: опытный Антон Коробов и легендарный Василий Иванчук.
Стоит отметить, что Дегтярев стал одним из всего трех шахматистов в топ-20 Европы, кто до сих пор не имеет титула гроссмейстера.
