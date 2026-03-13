"Навіть безкоштовно". Анатоліч зібрався за кордон і розкрив, куди принципово не поїде
Анатолій Анатоліч скоро планує виїхати за кордон. Шоумен зізнався, що готується до важливої спортивної події, а також назвав місця, куди точно не варто їздити українським родинам.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар ведучого програмі "Ранок у великому місті".
Куди планує їхати Анатолій Антоліч
За словами шоумена, він не боїться подорожувати у складний для світу час і вже має конкретні плани на найближчі місяці. Наприкінці квітня він вирушить до США, де візьме участь у марафоні з бігу.
"В кінці квітня буду бігти Бостонський марафон. От я виїжджаю, коли є якийсь привід", - розповів він.
Крім того, влітку шоумен знову поїде до Америки, але вже з благодійною місією.
"Буду влітку вести великий благодійний фестиваль в Чикаго для української діаспори. Будуть виступати ТНМК, "Без обмежень", - поділився він.
Анатоліч пробіжить марафон у Бостоні (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Куди не радить їздити і чому
Водночас телеведучий зізнався, що є місця, куди він не готовий летіти навіть безкоштовно.
"Я не літаю в Дубай, бо там дуже багато росіян. Нам пропонували: "Ну хочете родину там за рекламу десь на відпочинок в Дубай або в Туреччину?" Не готові ми навіть по бартеру, безкоштовно", - зізнався він.
За словами ведучого, наразі він не вважає ці напрямки доречними для подорожей українських родин
"Не думаю, що це зараз ті місця, куди варто їздити українським родинам", - сказав він.
Нагадаємо, ведучий має право перетинати кордон як багатодітний батько. У них з дружиною Юлією Бойко (Юла) є троє дітей - доньки Аліса та Лоліта та син Ніл.
Також раніше Анатоліч різко розкритикував Петра Чорного, якого запідозрили у причетності до незаконного вивезення чоловіків за кордон.