NAVI не втримали перевагу й вилетіли з IEM Chengdu 2025: що пішло не так

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere завершила виступ на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – IEM Chengdu 2025, зазнавши поразки у матчі за виживання проти команди Heroic. Зустріч завершилася з рахунком 1:2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гри.
Протистояння розпочалося на карті Nuke, яку обрали норвежці. Попри поразку в першій половині, українська команда зуміла переламати хід гри та здобула переконливу перемогу.
Однак на Ancient, власному виборі NAVI, ситуація повторилася з точністю до навпаки: цього разу Heroic виграли другу половину та зрівняли рахунок у серії.
Доля поєдинку вирішувалася на вирішальній мапі Inferno. Тут "героїки" повністю контролювали гру й завершили зустріч перемогою 13:8.
Турнір у китайському Ченду став черговим розчаруванням для "народжених перемагати".
У 2025 році команда лише двічі доходила до фіналів і здобула одну перемогу, тоді як у 2024 році фіналів було дев’ять, а трофеїв - п’ять.
Минулого місяця Natus Vincere також зазнали болісної поразки у фіналі Thunderpick World Championship 2025 від бразильської FURIA. Тоді українська команда вела 2:0 за мапами, але зрештою поступилася 2:3.
