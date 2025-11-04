UA

NAVI не втримали перевагу й вилетіли з IEM Chengdu 2025: що пішло не так

NAVI (фото: instagram.com natus_vincere_official)
Автор: Катерина Урсатій

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere завершила виступ на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – IEM Chengdu 2025, зазнавши поразки у матчі за виживання проти команди Heroic. Зустріч завершилася з рахунком 1:2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гри.

Як проходив матч

Протистояння розпочалося на карті Nuke, яку обрали норвежці. Попри поразку в першій половині, українська команда зуміла переламати хід гри та здобула переконливу перемогу.

Однак на Ancient, власному виборі NAVI, ситуація повторилася з точністю до навпаки: цього разу Heroic виграли другу половину та зрівняли рахунок у серії.

Доля поєдинку вирішувалася на вирішальній мапі Inferno. Тут "героїки" повністю контролювали гру й завершили зустріч перемогою 13:8.

Склад і статистика NAVI

Турнір у китайському Ченду став черговим розчаруванням для "народжених перемагати".

У 2025 році команда лише двічі доходила до фіналів і здобула одну перемогу, тоді як у 2024 році фіналів було дев’ять, а трофеїв - п’ять.

Склад NAVI:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
  • Міхай "iM" Іван (Румунія)
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
  • Дрін "Makazze" Шакірі (Косово)
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Минулого місяця Natus Vincere також зазнали болісної поразки у фіналі Thunderpick World Championship 2025 від бразильської FURIA. Тоді українська команда вела 2:0 за мапами, але зрештою поступилася 2:3.

