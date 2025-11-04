NAVI не втримали перевагу й вилетіли з IEM Chengdu 2025: що пішло не так

Як проходив матч

Протистояння розпочалося на карті Nuke, яку обрали норвежці. Попри поразку в першій половині, українська команда зуміла переламати хід гри та здобула переконливу перемогу.

Однак на Ancient, власному виборі NAVI, ситуація повторилася з точністю до навпаки: цього разу Heroic виграли другу половину та зрівняли рахунок у серії.

Доля поєдинку вирішувалася на вирішальній мапі Inferno. Тут "героїки" повністю контролювали гру й завершили зустріч перемогою 13:8.

Склад і статистика NAVI

Турнір у китайському Ченду став черговим розчаруванням для "народжених перемагати".

У 2025 році команда лише двічі доходила до фіналів і здобула одну перемогу, тоді як у 2024 році фіналів було дев’ять, а трофеїв - п’ять.

Склад NAVI:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Дрін "Makazze" Шакірі (Косово)

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Минулого місяця Natus Vincere також зазнали болісної поразки у фіналі Thunderpick World Championship 2025 від бразильської FURIA. Тоді українська команда вела 2:0 за мапами, але зрештою поступилася 2:3.