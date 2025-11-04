NAVI не удержали преимущество и вылетели с IEM Chengdu 2025: что пошло не так

Как проходил матч

Противостояние началось на карте Nuke, которую выбрали норвежцы. Несмотря на поражение в первой половине, украинская команда сумела переломить ход игры и одержала убедительную победу.

Однако на Ancient, собственном выборе NAVI, ситуация повторилась с точностью до наоборот: на этот раз Heroic выиграли вторую половину и сравняли счет в серии.

Судьба поединка решалась на решающей карте Inferno. Здесь "героики" полностью контролировали игру и завершили встречу победой 13:8.

Состав и статистика NAVI

Турнир в китайском Чэнду стал очередным разочарованием для "рожденных побеждать".

В 2025 году команда лишь дважды доходила до финалов и одержала одну победу, тогда как в 2024 году финалов было девять, а трофеев - пять.

Состав NAVI:

Валерий "b1t" Ваховский (Украина)

Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия)

Михай "iM" Иван (Румыния)

Игорь "w0nderful" Жданов (Украина)

Дрин "Makazze" Шакири (Косово)

Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина)

В прошлом месяце Natus Vincere также потерпели болезненное поражение в финале Thunderpick World Championship 2025 от бразильской FURIA. Тогда украинская команда вела 2:0 по картам, но в итоге уступила 2:3.