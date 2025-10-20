NAVI втратили перемогу у фіналі Thunderpick: суперники зробили історичний камбек у CS2

Потужний старт і зламаний темп

NAVI домінували на старті фіналу - на мапах Mirage і Inferno українці демонстрували злагоджену командну гру, впевнено реалізуючи тактичні заготовки.

Валерій "b1t" Ваховський став головним рушієм успіху команди, допомігши здобути перевагу 2:0.

Однак після блискучого початку ситуація кардинально змінилася. На Nuke FURIA змогла переламати гру завдяки лідерству Ґабріеля "FalleN" Толедо та Каіке "KSCERATO" Серато, які організували зворотний камбек.

Камбек року від бразильців

Після першої перемоги бразильці повірили у свої сили. На Dust2 вони розгромили суперників із рахунком 13:5, а на вирішальному Train буквально не залишили NAVI шансів - 13:1.

Героєм фіналу став Марекс "YEKINDAR" Галинскіс, який разом із Данилом "molodoy" Голубенком закрив серію на користь FURIA.

Таким чином бразильська команда оформила один із найяскравіших камбеків року, піднявши свій другий трофей сезону.

Результати фіналу

NAVI завершили турнір із другим місцем та заробили 150 тисяч доларів призових.

Це вже другий фінал для української команди у 2025 році - раніше вони тріумфували на StarLadder StarSeries Fall.