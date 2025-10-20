RU

NAVI упустили победу в финале Thunderpick: соперники сделали исторический камбэк в CS2

NAVI (фото: instagram.com natus_vincere_official)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская команда Natus Vincere не смогла завершить финал Thunderpick World Championship 2025 победой. Несмотря на уверенное начало серии, "рожденные побеждать" уступили бразильской FURIA со счетом 2:3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат игры.

Мощный старт и сломленный темп

NAVI доминировали на старте финала - на картах Mirage и Inferno украинцы демонстрировали слаженную командную игру, уверенно реализуя тактические заготовки.

Валерий "b1t" Ваховский стал главным двигателем успеха команды, помог добыть преимущество 2:0.

Однако после блестящего начала ситуация кардинально изменилась. На Nuke FURIA смогла переломить игру благодаря лидерству Габриэля "FalleN" Толедо и Каике "KSCERATO" Серато, которые организовали обратный камбэк.

Камбэк года от бразильцев

После первой победы бразильцы поверили в свои силы. На Dust2 они разгромили соперников со счетом 13:5, а на решающем Train буквально не оставили NAVI шансов - 13:1.

Героем финала стал Марекс "YEKINDAR" Галинскис, который вместе с Даниилом "molodoy" Голубенко закрыл серию в пользу FURIA.

Таким образом бразильская команда оформила один из самых ярких камбэков года, подняв свой второй трофей сезона.

Результаты финала

NAVI завершили турнир со вторым местом и заработали 150 тысяч долларов призовых.

Это уже второй финал для украинской команды в 2025 году - ранее они триумфовали на StarLadder StarSeries Fall.

Накануне состав "Natus Vincere" по Dota 2 успешно преодолел групповой этап турнира Blast Slam IV и вышел в плей-ин стадию. Финальная часть соревнований состоится в Сингапуре.

Ранее мы сообщали, что мировые доходы от киберспорта могут превысить 1 млрд долларов.

Также читайте о том, как россиян выгнали из престижного турнира ESL Pro League.

