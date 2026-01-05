NAVI вирвали путівку на BLAST Slam VI з Dota 2 у матчі проти PARIVISION

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere успішно подолала кваліфікаційний бар'єр престижного турніру BLAST Slam VI з Dota 2, оформивши вихід до основної стадії змагань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Кваліфікаційний цикл виявився для української команди непростим, проте стабільним. На шляху до фіналу NAVI продемонстрували стійкість, завершивши всі свої зустрічі з ідентичним рахунком 2:1.
Спершу колектив здолав опір Pipsqueak+4, після чого у півфіналі відбору переграв команду 1w.
Вирішальний матч проти PARIVISION став справжнім випробуванням, адже програвши першу мапу, українці зуміли перехопити ініціативу, зрівняти рахунок і зрештою закрити серію на свою користь.
Основна частина змагань розпочнеться вже на початку наступного місяця. Ключові факти про турнір:
Варто зазначити, що на минулому турнірі серії BLAST український клуб зупинився на стадії чвертьфіналу, тож цього разу команда матиме шанс покращити свій результат.
Наразі кольори українського клубу в дисципліні Dota 2 представляє ростер, що складається з чотирьох українців та одного представника Киргизстану:
