NAVI вырвали путевку на BLAST Slam VI по Dota 2 в матче против PARIVISION

Путь NAVI к основной стадии турнира

Квалификационный цикл оказался для украинской команды непростым, однако стабильным. На пути к финалу NAVI продемонстрировали стойкость, завершив все свои встречи с идентичным счетом 2:1.

Сперва коллектив одолел сопротивление Pipsqueak+4, после чего в полуфинале отбора переиграл команду 1w.

Решающий матч против PARIVISION стал настоящим испытанием, ведь проиграв первую карту, украинцы сумели перехватить инициативу, сравнять счет и в итоге закрыть серию в свою пользу.

Детали и формат BLAST Slam VI

Основная часть соревнований начнется уже в начале следующего месяца. Ключевые факты о турнире:

Групповой этап: пройдет с 3 по 5 февраля в онлайн-режиме.

Финальная часть: продлится до 16 февраля.

Призовой фонд: участники разыграют 1 миллион долларов.

Стоит отметить, что на прошлом турнире серии BLAST украинский клуб остановился на стадии четвертьфинала, поэтому на этот раз команда будет иметь шанс улучшить свой результат.

Состав Natus Vincere

Сейчас цвета украинского клуба в дисциплине Dota 2 представляет ростер, состоящий из четырех украинцев и одного представителя Кыргызстана: