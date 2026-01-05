NAVI вырвали путевку на BLAST Slam VI по Dota 2 в матче против PARIVISION

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere успешно преодолела квалификационный барьер престижного турнира BLAST Slam VI по Dota 2, оформив выход в основную стадию соревнований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
Квалификационный цикл оказался для украинской команды непростым, однако стабильным. На пути к финалу NAVI продемонстрировали стойкость, завершив все свои встречи с идентичным счетом 2:1.
Сперва коллектив одолел сопротивление Pipsqueak+4, после чего в полуфинале отбора переиграл команду 1w.
Решающий матч против PARIVISION стал настоящим испытанием, ведь проиграв первую карту, украинцы сумели перехватить инициативу, сравнять счет и в итоге закрыть серию в свою пользу.
Основная часть соревнований начнется уже в начале следующего месяца. Ключевые факты о турнире:
Стоит отметить, что на прошлом турнире серии BLAST украинский клуб остановился на стадии четвертьфинала, поэтому на этот раз команда будет иметь шанс улучшить свой результат.
Сейчас цвета украинского клуба в дисциплине Dota 2 представляет ростер, состоящий из четырех украинцев и одного представителя Кыргызстана:
Ранее мы сообщали, что мировые доходы от киберспорта могут превысить 1 млрд долларов.
Также читайте о том, как NAVI упустили победу в финале Thunderpick.
Кроме того, узнайте, как россиян выгнали из престижного турнира ESL Pro League.