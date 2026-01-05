ua en ru
NAVI вирвали путівку на BLAST Slam VI з Dota 2 у матчі проти PARIVISION

Понеділок 05 січня 2026 20:33
NAVI вирвали путівку на BLAST Slam VI з Dota 2 у матчі проти PARIVISION NAVI (фото: HLTV.org)
Автор: Катерина Урсатій

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere успішно подолала кваліфікаційний бар'єр престижного турніру BLAST Slam VI з Dota 2, оформивши вихід до основної стадії змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Шлях NAVI до основної стадії турніру

Кваліфікаційний цикл виявився для української команди непростим, проте стабільним. На шляху до фіналу NAVI продемонстрували стійкість, завершивши всі свої зустрічі з ідентичним рахунком 2:1.

Спершу колектив здолав опір Pipsqueak+4, після чого у півфіналі відбору переграв команду 1w.

Вирішальний матч проти PARIVISION став справжнім випробуванням, адже програвши першу мапу, українці зуміли перехопити ініціативу, зрівняти рахунок і зрештою закрити серію на свою користь.

Деталі та формат BLAST Slam VI

Основна частина змагань розпочнеться вже на початку наступного місяця. Ключові факти про турнір:

  • Груповий етап: пройде з 3 по 5 лютого в онлайн-режимі.
  • Фінальна частина: триватиме до 16 лютого.
  • Призовий фонд: учасники розіграють 1 мільйон доларів.

Варто зазначити, що на минулому турнірі серії BLAST український клуб зупинився на стадії чвертьфіналу, тож цього разу команда матиме шанс покращити свій результат.

Склад Natus Vincere

Наразі кольори українського клубу в дисципліні Dota 2 представляє ростер, що складається з чотирьох українців та одного представника Киргизстану:

  1. Тарас "gotthejuice" Лінніков (керрі, Україна)
  2. Артем "Niku" Бачкур (мідлейн, Україна)
  3. Юрій "pma" Проц (офлейн, Україна)
  4. Бакит "W_Zayac" Емілжанов (саппорт, Киргизстан)
  5. Станіслав "Riddys" Мітрошкін (хард-саппорт, Україна)

