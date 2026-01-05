ua en ru
NAVI вырвали путевку на BLAST Slam VI по Dota 2 в матче против PARIVISION

Понедельник 05 января 2026 20:33
NAVI вырвали путевку на BLAST Slam VI по Dota 2 в матче против PARIVISION NAVI (фото: HLTV.org)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere успешно преодолела квалификационный барьер престижного турнира BLAST Slam VI по Dota 2, оформив выход в основную стадию соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Путь NAVI к основной стадии турнира

Квалификационный цикл оказался для украинской команды непростым, однако стабильным. На пути к финалу NAVI продемонстрировали стойкость, завершив все свои встречи с идентичным счетом 2:1.

Сперва коллектив одолел сопротивление Pipsqueak+4, после чего в полуфинале отбора переиграл команду 1w.

Решающий матч против PARIVISION стал настоящим испытанием, ведь проиграв первую карту, украинцы сумели перехватить инициативу, сравнять счет и в итоге закрыть серию в свою пользу.

Детали и формат BLAST Slam VI

Основная часть соревнований начнется уже в начале следующего месяца. Ключевые факты о турнире:

  • Групповой этап: пройдет с 3 по 5 февраля в онлайн-режиме.
  • Финальная часть: продлится до 16 февраля.
  • Призовой фонд: участники разыграют 1 миллион долларов.

Стоит отметить, что на прошлом турнире серии BLAST украинский клуб остановился на стадии четвертьфинала, поэтому на этот раз команда будет иметь шанс улучшить свой результат.

Состав Natus Vincere

Сейчас цвета украинского клуба в дисциплине Dota 2 представляет ростер, состоящий из четырех украинцев и одного представителя Кыргызстана:

  1. Тарас "gotthejuice" Линников (керри, Украина)
  2. Артем "Niku" Бачкур (мидлейн, Украина)
  3. Юрий "pma" Проц (оффлейн, Украина)
  4. Бакит "W_Zayac" Эмилжанов (саппорт, Кыргызстан)
  5. Станислав "Riddys" Митрошкин (хард-саппорт, Украина)

Ранее мы сообщали, что мировые доходы от киберспорта могут превысить 1 млрд долларов.

Также читайте о том, как NAVI упустили победу в финале Thunderpick.

Кроме того, узнайте, как россиян выгнали из престижного турнира ESL Pro League.

