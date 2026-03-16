NAVI знову чемпіони: українська команда виграла ESL Pro League Season 23

Український кіберспортивний гранд Natus Vincere став чемпіоном престижного турніру ESL Pro League Season 23. У вирішальному протистоянні в Швеції "народжені перемагати" здолати опір Aurora Gaming.

Українська організація Natus Vincere (NAVI) здобула золоті нагороди на турнірі серії ESL Pro League Season 23 з дисципліни Counter-Strike 2.

У фінальному поєдинку, що відбувся 15 березня в Стокгольмі, вітчизняний колектив переграв турецький склад Aurora Gaming із загальним рахунком 3:1.

Перебіг фінальної серії

Вирішальна зустріч проходила у форматі "best of 5". NAVI впевнено розпочали серію, забравши до свого активу карту Mirage з результатом 13:7.

На другій локації, Anubis, суперник зумів нав'язати боротьбу та мінімально вирвати перемогу (11:13), зрівнявши рахунок у матчі.

Проте розвинути успіх турецькій команді не вдалося. Українці перехопили ініціативу і довели свою перевагу на двох наступних картах:

Nuke - 13:8;

Dust II - 13:9.

Головним героєм зустрічі став снайпер NAVI Ігор "w0nderful" Жданов.

Гравець продемонстрував вражаючу статистику з рейтингом 1.56, вигравши сім ключових клатчів.

Саме його дії на Dust II поставили крапку в чемпіонському забігу команди.

Значущість перемоги та призовий фонд

Для Natus Vincere цей трофей став першим на турнірах тир-1 рівня за останні 518 днів.

Востаннє команда підіймала кубок ще на IEM Rio 2024. Окрім того, це дебютний успіх колективу в поточному календарному році.

Варто зазначити, що на шляху до фіналу український ростер у плей-офф також вибив зі змагань The Mongolz та команду FUT.

Цікаво, що нинішній суперник Aurora Gaming раніше виступав під тегом Eternal Fire.

Останній раз команди зустрічалися у фіналі 20-го сезону цієї ж ліги у вересні 2024 року, де NAVI також святкували перемогу, але у важчій боротьбі з рахунком 3:2.