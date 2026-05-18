NAVI стали чемпионами IEM Atlanta 2026 по игре CS2
В ночь на 18 мая украинская команда Natus Vincere (NAVI) стала чемпионом гранд-финала IEM Atlanta 2026 по CS2, обыграв команду GamerLegion.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт NAVI.
Заметим, что Natus Vincere и немецкая организация GamerLegion уже были соперниками в группе. Тогда украинская команда тоже одержала победу со счетом 2:1. В частности, счет был:
- 13:4 на карте Inferno;
- 1:13 на карте Ancient;
- 13:11 на карте Mirage.
Сегодня ночью во время гранд-финала NAVI победили со счетом 3:0. В частности, киберспортсмены забрали за собой карты Mirage (13:3), Anubis (13:9) и Nuke (16:13).
Обе команды представляли следующие игроки:
- NAVI - iM, b1t, w0nderful, Aleksib, makazze;
- GamerLegion - Snax, Tauson, hypex, RES, PR.
Добавим, что общий призовой фонд турнира IEM Atlanta составил 1 млн долларов. NAVI одержав победу получили 125 000 долларов и уже второй чемпионский трофей в этом году.
Напомним, 16 марта украинская команда NAVI стала чемпионом престижного турнира ESL Pro League Season 23. В решающем соревновании "рожденные побеждать" одолели сопротивление Aurora Gaming.
