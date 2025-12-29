"Наважився": комік Ганін після жартів про "ухилянтів" оголосив про мобілізацію

Як Ганін оголосив про мобілізацію

На новому відео комік почав свою промову після демонстрації скриншотів, на яких його критикували юзери. Коли з'явилися перші чутки про мобілізацію Ганіна, багато хто написав, що це фейк.

"Так, я бачив ці коментарі. У кожного свої здібності: одні працюють, інші хейтять. І, що цікаво, другі завжди вважають себе більш зайнятими", - сказав Кирило.

Гуморист сидів в кадрі у формі, а також сказав, що дійсно долучився до армії.

"Я прийняв рішення вступити до лав Збройних Сил України. Не для хайпу, не для ролику, не тому що це треба комусь. Це моє особисте рішення. Моє "треба". Я вас всіх почув, а тепер йду робити те, на що наважився", - заявив Ганін.

На яку саме посаду йде Кирило та що він робитиме - поки що невідомо. Втім, комік обіцяє розкрити всі деталі у новорічному стрімі. Як він буде поєднувати блогінг зі службою - також залишається загадкою.

Раніше Ганін казав, що двічі намагався долучитися до лав ЗСУ. Але обидва рази йому нібито казали, що він "корисніший" в тилу. А ще комік відомий тим, що жартував про "ухилянтів".

"Я тону у твоїх бездонних очах, як ухилянт у Тисі", - йшлося у скандальному номері "Ліги сміху", який вийшов у 2024 році.