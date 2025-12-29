"Решился": комик Ганин после шуток об "уклонистах" объявил о мобилизации

Как Ганин объявил о мобилизации

На новом видео комик начал свою речь после демонстрации скриншотов, на которых его критиковали юзеры. Когда появились первые слухи о мобилизации Ганина, многие написали, что это фейк.

"Да, я видел эти комментарии. У каждого свои способности: одни работают, другие хейтят. И, что интересно, вторые всегда считают себя более занятыми", - сказал Кирилл.

Юморист сидел в кадре в форме, а также сказал, что действительно присоединился к армии.

"Я принял решение вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Не для хайпа, не для ролика, не потому что это надо кому-то. Это мое личное решение. Мое "надо". Я вас всех услышал, а теперь иду делать то, на что решился", - заявил Ганин.

На какую именно должность идет Кирилл и что он будет делать - пока неизвестно. Впрочем, комик обещает раскрыть все детали в новогоднем стриме. Как он будет совмещать блогинг со службой - также остается загадкой.

Ранее Ганин говорил, что дважды пытался присоединиться к рядам ВСУ. Но оба раза ему якобы говорили, что он "полезнее" в тылу. А еще комик известен тем, что шутил об "уклонистах".

"Я тону в твоих бездонных глазах, как уклонист в Тисе", - говорилось в скандальном номере "Лиги смеха", который вышел в 2024 году.