Наталі Портман вагітна втретє: "Це справжнє диво"

Наталі Портман вагітна втретє: що відомо

Акторка зізналася, що вони з коханим дуже щасливі та схвильовані. Це їхня перша спільна дитина.

"Я просто дуже вдячна. Я розумію, що це велика честь і справжнє диво", - сказала вона.

Портман не просто так ставиться до вагітності з особливою повагою. Вона зростала в родині репродуктолога і знає історії близьких про труднощі із заплідненням.

"Це така прекрасна, радісна подія, але водночас і нелегка. Розумію, яке це щастя. Я це добре усвідомлюю і дуже вдячна", - зазначила вона.

Наталі Портман знову стане мамою (фото: Getty Imeges)

Акторка добре переносить третю вагітність. Вона намагається зберігати активність, зокрема займається плаванням і гіротонікою, а також проводить багато часу зі своїми дітьми.

Майбутнє материнство не викликає в неї тривогу. Вона має досвід і розуміє: як не старайся, а помилок не уникнути.

"Мені здається, що якщо ти просто поруч і любиш, це найкраще, що може бути", - підсумувала вона.

Нині вона знаходиться в Парижі, де насолоджується прогулянками в парку та відвідує виставки.

Дивних пристрастей під час вагітності у Наталі немає. Лише любов до фруктів, зокрема дині та ананаса.

Що відомо про особисте життя Наталі Портман

У лютому 2024 року акторка розлучилася з французьким хореографом Бенжаменом Мільп'є через його зраду. У них двоє дітей - син Алеф та донька Амалія.

Вже за рік Портман почала нові стосунки. Тоді пару спіймали за поцілунками та обіймами на прогулянці в Парижі.